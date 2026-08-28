İsveç ilk Archer 8x8 obüs bataryasını teslim aldı

İsveç’in topçu gücünü dönüştüren bu süreç, 2023 yılında BAE Systems Bofors firmasıyla imzalanan 500 milyon dolar değerindeki ana tedarik sözleşmesine dayanıyor. Toplamda 48 adet Archer 8×8 tedarikini kapsayan bu anlaşmaya ek olarak, ülkenin askeri lojistik yapısını güçlendirmek amacıyla Rheinmetall MAN firmasıyla da zırhlı HX2 kamyon şasilerinin tedariki için 71 milyon euro değerinde bir ortaklık yürütülüyor. Stockholm hükümeti, 2025 yılında verdiği 18 adetlik ek siparişle savunma programını genişletirken, mevcut teslimat takviminin 2030 yılına kadar kademeli olarak tamamlanması hedefleniyor. Tedarik edilen yeni araçların, Ukrayna’ya yapılan askeri yardımlar sonrası ordu envanterinde oluşan operasyonel boşluğu tamamen kapatması öngörülüyor.

Eski modellere kıyasla gelişmiş taktik ve hız avantajları

Yeni taktik platform, ordu bünyesinde uzun yıllardır görev yapan eski Volvo 6×6 belden kırmalı dumper şasili modellerin yerini alarak askeri birliklere çok daha yüksek bir mobilite sunuyor. Eski 6×6 versiyonlar kara yollarında en fazla saatte 50-60 kilometre hıza ulaşabilirken, yeni RMMV 8×8 kamyon şasileri yol şartlarında saatte 90 kilometre hıza kadar çıkabiliyor. Tam otomatik 155 mm/L52 obüs namlusu sayesinde personel, zırhlı kabinden dışarı çıkmadan ateş misyonlarını gerçekleştirebiliyor. Sistem, hareket halindeyken emir aldıktan sonra 30 saniyeden kısa sürede durup konuşlanarak ilk atışı gerçekleştirebiliyor; görev tamamlandıktan sonra ise yine 30 saniye içinde yer değiştirerek düşmanın karşı batarya ateşine yakalanma riskini en aza indiriyor. GPS güdümlü hassas mühimmatlarla 50 kilometreyi aşan menzile ulaşan Archer 8×8 modern cephe hattının en dinamik topçu unsurlarından biri olarak öne çıkıyor.