İsveç ilk GlobalEye erken ihbar uçağını tanıttı

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Bombardier Global 6000 iş jeti platformu temel alınarak geliştirilen gelişmiş komuta ve kontrol uçağı, İsveç'in Ukrayna'ya sevk ettiği iki adet ASC 890 erken ihbar uçağının yarattığı kapasite ihtiyacını doğrudan karşılayacak. Hangardan çıkarılan bu ilk sistem, İsveç ordusunun hava sahası kontrolü ve bölgesel tehdit takibi yeteneklerini yeni bir seviyeye taşımayı hedefliyor.

İsveç'in müttefiklerine sağladığı askeri yardımların ardından hava savunma mimarisinde oluşan boşluğu doldurması beklenen platform, aynı anda hava, deniz ve kara hedeflerini yüksek hassasiyetle tarayabilen gelişmiş sensör paketleriyle donatıldı. Tanıtımı yapılan ilk uçak, İsveç Savunma Malzeme İdaresine teslim edilmeden önce kapsamlı yer testleri, sistem entegrasyon doğrulamaları ve zorlu uçuş testlerinden geçecek. Resmi teslimat sürecinin ise 2027 yılı itibarıyla başlaması öngörülüyor.

Ulusal güvenlikte GlobalEye dönemi

Saab üst yönetimi tarafından yapılan değerlendirmede, ilk İsveç GlobalEye uçağının tanıtılmasının hem şirket hem de İsveç Silahlı Kuvvetleri açısından kritik bir kilometre taşı olduğu ifade edildi. Şirket yetkilileri, projenin zamanında ilerlemesinin ve teknolojik yetkinliğin ulusal güvenlik politikaları açısından stratejik değer taşıdığına dikkat çekti.

Gelişmiş radar sistemleri ve veri bağı altyapısıyla donatılan hava platformu, Baltık Denizi ve Kuzey Avrupa hattındaki stratejik dengeler açısından İsveç Ordusu’nun en güçlü gözlem unsurlarından biri haline gelecek. Çoklu alan gözetleme kabiliyetine sahip uçaklar, kriz anlarında komuta merkezlerine anlık istihbarat aktarımı sağlayarak erken uyarı mekanizmalarının etkinliğini artıracak.