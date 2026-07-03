İsveç, Polonya ile 4,8 milyar dolarlık denizaltı anlaşması yaptı

İsveç, Baltık Denizi'ndeki güvenlik mimarisini güçlendirmek adına Polonya ile milyar dolarlık bir askeri tedarik anlaşması gerçekleştirdi. Saab tarafından üretilecek üç adet gelişmiş denizaltı için imzalanan 4,8 milyar dolarlık sözleşme, kuzey hattındaki savunma iş birliğini yeni bir zirveye taşıdı. Rusya’nın bölgedeki caydırıcılık hamlelerine doğrudan bir yanıt niteliği taşıyan bu büyük satış, Stockholm yönetiminin endüstriyel üretim gücünü ve stratejik askeri konumunu küresel sahnede pekiştiriyor.

Küresel savunma sanayisinde kuzey rüzgarları eserken İsveç, askeri üretim gücü ve ihracat potansiyeliyle Baltık Denizi’ndeki güvenlik ekosisteminin merkezine yerleşti. İsveç merkezli havacılık ve savunma şirketi Saab ile imzalanan bu dev bütçeli proje, Kuzey Avrupa’nın en büyük askeri ihracat hamlelerinden biri olarak kayıtlara geçti. Sözleşme kapsamında İsveç, Polonya deniz kuvvetlerinin kullanımına sunulmak üzere üç adet yeni nesil gelişmiş denizaltı inşa edecek.

Baltık Denizi için çelik kalkan

Sözleşmeye konu olan modern denizaltı platformları, sığ ve zorlu bir yapıya sahip olan Baltık Denizi şartlarına özel olarak geliştirilen yüksek teknolojili akustik gizlilik ve havadan bağımsız tahrik sistemleriyle donatılacak. İsveç’teki tersanelerde üretilecek olan bu otonom ve gelişmiş savaş sistemleri, su altında çok uzun süreler fark edilmeden kalabilme ve uzun menzilli hassas güdümlü mühimmatları ateşleyebilme kabiliyetine sahip. İmza koyulan bu ortaklık; teslimat süreçlerinin yanı sıra Polonya mühendislerinin eğitimi, lojistik yedek parça zincirinin kurulması ve uzun vadeli bakım-onarım altyapısının inşasını da içeriyor.

Rusya tehdidine karşı Stockholm-Varşova ekseni

Bu büyük ticari ve askeri adım, Doğu Avrupa ve Baltık hattında artış gösteren Rus askeri hareketliliğine karşı kurulmuş çok güçlü bir savunma bariyeri niteliğindedir. Polonya'nın deniz sınırlarını koruma altına almak için büyük bir bütçeyi doğrudan İsveç teknolojisine emanet etmesi, iki ülkenin bölgedeki ortak tehdit algısını ve operasyonel uyumunu açıkça gözler önüne seriyor. İsveç sanayisinin imzasını taşıyan bu yeni nesil filonun göreve başlamasıyla birlikte, Rusya’nın Baltık sularındaki hareket alanı daralırken kuzey ittifakının deniz altındaki caydırıcılık kapasitesi de en üst seviyeye taşınmış olacak.