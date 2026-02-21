İsveç, Ukrayna’ya 14,2 milyar kronluk yeni askeri paket açıkladı

Yeni paket kapsamında kısa menzilli hava savunma sistemleri, sahadaki kritik noktaları koruyacak şekilde önceliklendirilirken, uzun menzilli füzeler ise ileri hattaki operasyonlar için stratejik bir destek sağlıyor. Paket ayrıca drone’lar, farklı görevlerde kullanılabilecek modern mühimmat ve lojistik desteği de içeriyor. Böylece mevcut silah sistemlerinin bakımı ve yedek parça temini de güvence altına alınmış oluyor.

Paket, saha hazırlığını ve müdahale kabiliyetini güçlendiriyor

İsveç Savunma Bakanı Pal Jonson, açıklamasında paketin öncelikli hedefinin Ukrayna’nın hava savunma kapasitesini güçlendirmek ve sahadaki hızlı müdahale yeteneklerini desteklemek olduğunu vurguladı. Bakan, paketin sadece malzeme sağlamaktan öte, Ukrayna askerlerinin eğitim ve operasyonel hazırlıklarına katkı sunacak şekilde tasarlandığını ifade etti.

Rusya’nın 2022’deki işgalinin ardından İsveç’in Ukrayna’ya verdiği askeri destek miktarı giderek artıyor. Bu yeni paketle birlikte, İsveç’in 2026 yılı için planladığı toplam savunma yardımı 40 milyar krona ulaşmış olacak. Önceki yardımlar arasında tanklar, hafif zırhlı araçlar ve radar sistemleri yer alıyordu; yeni paketle birlikte bu çeşitlilik daha da genişliyor.

Ukrayna, desteği sahadaki stratejik dengenin güçlenmesi ve özellikle hava savunmasında kritik bir boşluğun kapatılması açısından büyük önem taşıyor olarak değerlendirdi. Analistler, İsveç’in adımının batılı ülkeler arasında Ukrayna’ya yöneltilen askeri desteğin sürdürülebilirliğini gösteren bir örnek niteliğinde olduğunu belirtiyor.