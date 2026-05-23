İsveç’ten Baltık Denizi’nde tarihi hamle: 4 milyar doları aşan fırkateyn siparişi Fransa’ya gitti

NATO’nun en yeni üyelerinden biri olan İsveç, deniz kuvvetlerinin operasyonel kabiliyetini ve açık denizlerdeki caydırıcılığını artırmak amacıyla tarihi bir askeri yatırım programını hayata geçiriyor. ‘Lulea Sınıfı Fırkateyn Programı’ adı altında yürütülen zorlu rekabet sürecinde İngiliz-İsveç ortaklığı Babcock-Saab ile İspanyol Navantia şirketlerinin tekliflerini geriye bırakan Fransız Naval Group, geliştirdiği Savunma ve Müdahale Fırkateyni (FDI) tasarımıyla ihaleyi kazandı. Toplam maliyetinin yaklaşık 4,25 milyar doları bulması beklenen bu devasa stratejik anlaşma, İsveç savunma sanayisi tarihi açısından 1980’li yıllarda başlatılan Gripen savaş uçağı projesinden bu yana imza atılan en büyük tedarik hamlesi olma niteliğini koruyor.

Baltık Denizi’ndeki geopolitik güç dengesi ve stratejik etkiler

İsveç’in geleneksel kıyı savunması odaklı askeri doktrininden sıyrılarak müttefikleriyle birlikte deniz kontrolü sağlama vizyonuna geçiş yapması, Kuzey Avrupa ve Baltık bölgesindeki stratejik dengeleri kökten değiştirecek bir potansiyel barındırıyor. Hükümet yetkilileri tarafından yapılan açıklamalarda, özellikle sivil ve askeri lojistik rotaların güvenliğinin sağlanması ile NATO müttefikleri Finlandiya ve Baltık devletlerine giden deniz hatlarının korunmasında bu fırkateynlerin kilit bir rol üstleneceği vurgulandı. Naval Group'un Fransa ve Yunanistan donanmaları için halihazırda üretimde olan ve rüştünü ispatlamış hazır bir tasarımı sunması, İsveç'in acil savunma ihtiyaçları doğrultusunda hızlı teslimat avantajı sağladı. Üretim hattının olgunluğu sayesinde ilk geminin 2030 yılında İsveç Deniz Kuvvetleri envanterine katılması, ardından da her yıl bir yeni geminin teslim edilerek filonun hızla tamamlanması planlanıyor.

Yabancı bir platform tasarımının tercih edilmesine rağmen proje, İsveç’in yerli savunma sanayisinin gücünü de Avrupa genelindeki ekosisteme entegre edecek bir mimari sunuyor. Satın alınacak fırkateynler, Fransa'nın kalıplaşmış Aster 30 füzelerine dayalı çok katmanlı uzun menzilli hava savunma yeteneklerini barındırırken; aynı zamanda Saab ve BAE Systems Bofors gibi yerli üreticilerin geliştirdiği milli silah ve sensör sistemleriyle donatılıyor. Gemilerde İsveç üretimi hafif torpidolar, gelişmiş taktik füze sistemleri, yerli radar unsurları ve otomatik topçu sistemleri entegre şekilde çalışıyor. Bu büyük sanayi hamlesi, İsveç’in egemen savunma sanayisi yetkinliğini korurken Fransa ile olan stratejik ve askeri bağlarını çok daha üstün, sarsılmaz bir iş birliği seviyesine çıkarıyor.