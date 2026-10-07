İsveç'ten NATO'nun doğu kanadına Patriot takviyesi: Polonya'ya hava savunma sistemi gönderiyor

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

İsveç hükümetinden yapılan açıklamaya göre İsveç, aralık ayından itibaren Polonya'nın doğusundaki NATO lojistik merkezinin korunması için bir hava savunma birliği sağlayacak.

Başbakan Kristersson, "İkinci kez, NATO'nun Polonya'daki lojistik merkezini koruma operasyonuna Gripen savaş uçaklarıyla katılıyoruz. Ayrıca aralık ayından itibaren Patriot hava savunma sistemini de sağlayacağız. Amaç, lojistik merkezini korumak ve böylece önemli malzemelerin Ukrayna'ya ulaşmasını sağlamaktır" dedi.

100 asker ve Gripen desteği

İsveç'in göndereceği birlik, Patriot sistemiyle donatılacak ve NATO Hava Komutanlığı tarafından yönetilecek. Birlikte Halmstad'dan yaklaşık 100 askerin görev alması ve Hollanda'nın mevcut görevini devralması planlanıyor.

Savunma Bakanı Pal Jonson, kararın gerekçesi olarak "Müttefiklerin hava sahasının tekrar tekrar ihlal edildiği ve Rusya'nın Ukrayna'ya desteği etkileme girişimlerinin olduğu ciddi güvenlik durumunu" gösterdi.

İsveç geçen hafta da ekim ayı itibarıyla aynı merkezin korunması için Gripen uçaklarını gönderme kararı almıştı.