İsveç’ten Ukrayna’ya stratejik ortaklık: Gripen savaş uçakları için imzalar atıldı

Uppsala Hava Üssü'nde düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulunan İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, hibe edilecek olan 16 adet emektar Gripen C/D modeli uçağın teslimatının 2027 yılının başında başlayacağını duyurdu. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy ise teknik hazırlıkların ve ilk kabiliyetlerin önümüzdeki 10 ay içinde, yani Aralık veya Ocak dönemi gibi askeri personelle buluşmasını beklediklerini ifade etti. Bu süreçte Ukraynalı pilotların ve teknik bakım ekiplerinin uçakları sahada aktif kullanabilmesi için İsveç bünyesinde verilen kapsamlı eğitimler ve altyapı hazırlıkları hız kesmeden devam edecek.

2,5 milyar Euro’luk alım planı

İmzalanan savunma deklarasyonu sadece hibe edilen uçaklarla sınırlı kalmıyor; Ukrayna'nın hava kuvvetlerini tamamen modern batı standartlarına ulaştırmayı hedefliyor. Anlaşma uyarınca Ukrayna, Avrupa Birliği’nin sağladığı finansal destek kredisinden 2,5 milyar Euro ayırarak İsveç’ten 20 adet yeni nesil Gripen E serisi savaş uçağı satın alacak. Fabrikadan yeni çıkacak olan bu gelişmiş modellerin Kiev’e teslimatının ise 2030 yılından itibaren gerçekleştirilmesi hedefliyor.

Hedef NATO standartlarında 150 uçaklık filo

İsveç ile yürütülen bu geniş kapsamlı iş birliği, Ukrayna’nın gelecekteki hava gücü stratejisinin temel yapı taşını oluşturuyor. Rusya’nın füze ve drone saldırılarına karşı sınırlarını tamamen korumak isteyen Kiev yönetimi, daha önce niyet mektubunda da belirtildiği üzere uzun vadede toplamda 150 adede kadar Gripen savaş uçağını filosuna katmayı planlıyor. Mevcut durumda Amerikan F-16 ve Fransız Mirage uçaklarını envanterine dahil etmeye başlayan Ukrayna, lojistik kolaylığı ve otoyollardan bile kalkış yapabilme yeteneğiyle öne çıkan Gripen platformunu gelecekteki hava savunmasının ana omurgası yapmayı amaçlıyor.