İsviçre Ordusu Başkanı Thomas Suessli: Ülke, tam ölçekli saldırıya karşı savunmasız

İsviçre Silahlı Kuvvetler Komutanı Thomas Suessli, ülkenin stratejik caydırıcılık kapasitesinin büyük ölçekli bir askeri saldırı karşısında yetersiz olduğunu açıkladı. Suessli, ordunun kritik altyapı ve siber güvenlik tehditlerine karşı sınırlı operasyonel kapasiteye sahip olduğunu, ancak uzak mesafeli veya tam ölçekli bir saldırı durumunda mevcut kuvvetlerin yeterli etkinliği sağlayamayacağını belirtti. Komutan, aktif askerlerin yalnızca üçte birinin tam teçhizatlı olduğunu ve bu durumun operasyonel esnekliği ciddi şekilde kısıtladığını vurguladı.

Modernizasyon ve kuvvet projeksiyonu

Suessli, İsviçre’nin askeri güç projeksiyonunu güçlendirmek için kapsamlı modernizasyon programları yürüttüğünü açıkladı. Planlar arasında topçu ve kara sistemlerinin güncellenmesi, hava kuvvetlerinin eski savaş uçaklarının Lockheed Martin F‑35A ile ikame edilmesi yer alıyor. Ancak bütçe sınırlamaları ve federal maliye politikaları nedeniyle modernizasyon süreci gecikiyor. Komutan, mali kısıtlamaların ordunun caydırıcılık ve müdahale kabiliyetini sınırladığını belirtti.

Tarafsızlık yanılsaması ve stratejik tehditler

Thomas Suessli, İsviçre’nin tarafsızlık stratejisinin, güçlü bir savunma altyapısı olmadan geçerli bir güvenlik garantisi sağlayamayacağını ifade etti. Ukrayna savaşının ve Avrupa’daki artan jeopolitik gerilimlerin, ordunun caydırıcılık ve hızlı müdahale kapasitesinin önemini artırdığına dikkat çekti. Suessli, tarafsızlığın değerinin ancak etkin bir askeri savunma ile sağlanabileceğini vurguladı ve tarih boyunca silahsız tarafsız ülkelerin çatışmalara sürüklendiğini hatırlattı.

Gelecek ve stratejik öncelikler

Komutan, İsviçre’nin savunma harcamalarını kademeli olarak GSYH’nin yüzde 1’ine yükseltme hedefini hatırlattı. Mevcut oran yüzde 0,7 seviyesinde olup, NATO standartlarının oldukça altında bulunuyor. Suessli, mevcut modernizasyon hızının, ordunun tam operasyonel hazır hâle gelmesini ancak 2050 civarında mümkün kıldığını belirtti ve stratejik tehditler karşısında bu sürenin çok uzun olduğunu ifade etti. Savunma bütçesinin artırılması, modernizasyonun hızlandırılması ve kuvvet teçhizatının tamamlanması, İsviçre’nin uzun vadeli stratejik güvenliği için elzem olarak değerlendiriliyor.