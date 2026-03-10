İsviçre, Patriot gecikmesi sonrası yeni hava savunma arayışında

İsviçre, ABD’den sipariş ettiği Patriot hava savunma sistemlerinin teslimatındaki gecikmeler nedeniyle güvenlik stratejisini yeniden şekillendiriyor. Hava sahasını daha etkin korumak ve bölgesel tehditlere karşı caydırıcılığını artırmak amacıyla ikinci bir uzun menzilli hava savunma sistemi alımı gündeme alındı.

Teslimat gecikmesi ve değişen güvenlik dengeleri

Bu karar, yalnızca takvimdeki aksamalardan değil, aynı zamanda Avrupa’da hızla değişen güvenlik dengelerinden de besleniyor. Rusya’nın bölgedeki askeri faaliyetleri ve Orta Doğu’dan kaynaklanan balistik füze tehditleri, İsviçre’nin mevcut kapasitesini sorgulamasına yol açtı. Gecikme, ülkenin hava savunma boşluklarını daha görünür hale getirdi.

İsviçre’nin radar ve füze savunma altyapısını güçlendirecek yeni sistemin, mevcut Patriot kapasitesini tamamlayıcı nitelikte olması bekleniyor. Avrupa ve İsrail menşeli alternatifler masada; özellikle uzun menzilli ve çok katmanlı koruma sağlayan sistemler öncelikli değerlendirme kriterleri arasında.

Bu adım, İsviçre’nin ulusal güvenliğini güçlendirmenin ötesinde, NATO ile uyumlu savunma entegrasyonunu da destekleyecek. Patriot teslimatlarındaki gecikme, Avrupa ülkelerinin ABD’ye olan bağımlılığını yeniden tartışmaya açarken, İsviçre’nin ikinci sistem arayışı bu tartışmanın somut bir yansıması olarak öne çıkıyor.