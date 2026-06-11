İsviçre savunma gücüne taktik takviye: Yeni nesil mobil obüs sistemleri için imzalar atıldı

İsviçre Kara Kuvvetleri'nin hareket kabiliyetini ve ateş gücünü çağdaş muharebe standartlarına ulaştırmayı hedefleyen bu dev bütçeli anlaşma, lojistik esneklik odağında şekillendirildi. Tedarik edilecek olan mobil platformlar, yüksek yoğunluklu çatışma senaryolarında ordunun taktiksel konuşlanma hızını maksimum seviyeye çıkaracak. Tamamen dijitalleştirilmiş komuta kontrol mimarisine sahip olan bu yeni nesil sistemler, hareket halindeyken bile çok kısa süreler içinde hedefi imha etme yeteneği sunuyor.

Dijital topçu modülleri muharebe etkinliğini artırıyor

Sözleşmeye konu olan tekerlekli obüslerin teknik altyapısı, personel güvenliğini en üst düzeye çıkarırken operasyonel verimliliği %45 oranında yukarı taşıyor. Tam otonom yükleme mekanizmaları ve gelişmiş atış kontrol yazılımları sayesinde, bataryaların reaksiyon sürelerinde %35 oranında net bir hızlanma elde ediliyor. Bu kabiliyet, birliklerin ani gelişen tehditlere karşı koyma kapasitesini pekiştirirken, karmaşık arazi şartlarında yürütülen savunma harekatlarında üstünlük sağlıyor.

Avrupa savunma sanayi ortaklıklarında üretim hacmi büyüyor

Bu ölçekteki bir savunma yatırımı, kıta genelindeki askeri lojistik ağların standardizasyon süreçlerini %16,40 seviyesinde destekleyen stratejik bir adım olarak öne çıkıyor. Yeni nesil platformların bakım, onarım ve parça tedarik süreçlerinde ortak altyapıların kullanılacak olması, uzun vadeli operasyonel maliyetlerde %10 düzeyinde tasarruf imkanı yaratıyor. Entegrasyon çalışmalarının planlanan takvim doğrultusunda tamamlanmasıyla birlikte, kara savunma hattındaki caydırıcılık unsurları çok daha güçlü bir konuma ulaşmış olacak.