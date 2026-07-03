İsviçre’den F-35A için dev ön ödeme: Avrupa hava üstünlüğünde yeni denge mi?

ABD ile yürütülen tedarik süreci kapsamında yapılan ödeme, 36 adet beşinci nesil F-35A savaş uçağının üretim takvimini resmen başlattı. ‘Air2030’ programı çerçevesinde planlanan bu filo, ülkenin hava sahası koruma kalkanını tamamen yenileyecek. Tarafsızlık ilkesiyle bilinen İsviçre’nin batı savunma mimarisiyle uyumlu bir altyapıya geçişi, geleceğe yönelik stratejik kararlılığını simgeliyor.

Ödeme; lojistik, eğitim, simülasyon ve altyapı çalışmalarını kapsayan ana kaynak olarak öne çıkıyor. İlk uçakların ABD’deki eğitim süreçlerinde kullanılması, ardından İsviçre topraklarında kalıcı olarak konuşlandırılması hedefleniyor. Uzun vadeli yedek parça tedarik zinciri ve yerli bakım altyapısı için teknoloji transferi de anlaşmanın parçası.

Avrupa semalarında yeni denge

Eski nesil F/A-18 Hornet filolarının ömrünü tamamlamasıyla seçilen F-35A platformu, İsviçre’yi yapay zeka destekli ve siber ağlarla entegre bir güce dönüştürüyor. Avrupa’da bu uçağı kullanan ülkelerin sayısı artarken, İsviçre’nin katılımı Orta Avrupa semalarında yeni bir dijital koruma halkası oluşturuyor. İttifak dışı kalmaya devam etse bile, komşu hava kuvvetleriyle ortak istihbarat ve operasyonel veri paylaşımına uyum sağlıyor. Bu durum, Batı blokunun caydırıcılık merkezini kıtanın içlerine doğru kaydırarak hava üstünlüğü dengelerini kalıcı biçimde yeniden şekillendiriyor.