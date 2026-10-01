İsviçre'den ikinci hava kalkanı hamlesi: Gözler Eurosam SAMP/T'de

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

İsviçre, ABD'den tedarik edilen Patriot bataryalarında teslimatın 2027'den 2032 sonrasına ötelenmesi sonrası Air2030 programı kapsamında ek alım ihtiyacı belirledi. Federal Savunma Bakanlığı, tek tedarikçiye bağımlılığı azaltmak ve balistik ve seyir füzesi tehditlerine karşı katmanlı savunma oluşturmak amacıyla ikinci uzun menzilli sistem için bütçede ek kaynak talep etti.

Eurosam’dan İsviçre’ye 2028-2029 teslimat planı

Fransız-İtalyan konsorsiyumu Eurosam tarafından geliştirilen SAMP/T NG sistemi, MBDA'nın Aster 30 B1NT önleyicisi ile 150 kilometreye kadar etkili menzil sunuyor. Şirket yönetimi, İsviçre'nin 2026 içinde sipariş vermesi halinde teslimatlara 2028-2029 döneminde başlanabileceğini açıkladı. Sistemin, Raytheon'un Patriot sistemine kıyasla fiyat taahhüdü ve teslimat takviminde daha öngörülebilir bir çerçeve sunduğu belirtiliyor.

İsviçre, Eurosam'ın yanı sıra Güney Kore ve İsrail menşeli üreticilerden gelen teklifleri de incelediğini bildirdi. Nihai kararın 2026 bütçe görüşmeleri sonrası netleşmesi bekleniyor.