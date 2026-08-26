İtalya, AB'nin SAFE savunma fonundan 8 milyar Euro talep etti

Avrupa genelinde askeri harcamaların ve güvenlik yatırımlarının hız kazandığı bir dönemde, İtalya’dan stratejik bir finansal hamle geldi. İtalya hükümeti, AB bünyesinde üye ülkelerin askeri kapasitelerini artırmak için oluşturulan SAFE (Savunma Finansman Programı) fonundan tam 8 milyar Euro tutarında kaynak istediğini duyurdu. Akdeniz havzasındaki jeopolitik risklere karşı elini güçlendirmeyi ve askeri teçhizatını tamamen modernize etmeyi hedefleyen İtalya, bu yüksek bütçeli başvuru sayesinde yerli sanayii projelerine doğrudan can suyu sağlamayı planlıyor.

Belirsizlikleri gideren SAFE programı ve İtalya'nın askeri hedefleri

AB'nin üye ülkeler arasındaki askeri entegrasyonu ve teknolojik bağımsızlığı desteklemek amacıyla hayata geçirdiği SAFE programı, özellikle kriz dönemlerinde acil yatırımların finanse edilmesinde kritik bir rol oynuyor. İtalya'dan gelen bu talep, fona dair tüm belirsizlikleri ortadan kaldırarak İtalya’nın bu mekanizmayı ne kadar aktif kullanmak istediğini gösteriyor. İstenen 8 milyar Euro tutarındaki dev bütçenin, siber güvenlik altyapısının güçlendirilmesinden yeni nesil yerli araçların üretimine kadar çok geniş bir Ar-Ge ağında kullanılması hedefleniyor. Bu hamlenin, İtalyan firmalarının küresel pazardaki rekabet gücünü de doğrudan yukarı taşıyacak bir etkiye sahip olduğu görülüyor.

AB bütçesinde dengeler yeni bir boyuta taşınabilir

İtalya’nın başlattığı bu süreç, AB içindeki genel askeri harcama dağılımını kökten değiştirebilecek bir potansiyel barındırıyor. İtalya'nın attığı bu somut adımın olumlu sonuçlanması, bütçelerini büyütmek isteyen diğer AB üyelerini de harekete geçirebilir ve SAFE programına yönelik başvuruları kitlesel bir akıma dönüştürebilir. Son dönemde gayri safi yurtiçi hasılasının yaklaşık %2'sini savunmaya ayırma taahhüdüne sadık kalmaya çalışan İtalya, bu dış kaynak desteği sayesinde kendi makroekonomik dengelerini korumayı amaçlıyor. Böylece ulusal bütçe üzerinde herhangi bir ek kemer sıkma baskısı yaratılmadan, ordunun modernizasyon takvimi ciddi şekilde hızlandırılmış ve ülkenin NATO içindeki konumu da pekiştirilmiş olacak.