İtalya, Boeing KC-46 tanker uçağı tedariki için seçim yapacak

Defense News’e konuşan kaynaklar, İtalya’nın 6 yeni Boeing KC-46 satın alma planlarını askıya almasının ardından yeni bir tanker uçağı bulmak için yarışma açmayı düşündüğünü söyledi. Bu yıl içinde düzenlenmesi muhtemel olan yarışmada Airbus A330 MRTT tanker uçağı, İtalyan Hava Kuvvetleri’nin 2011’den itibaren hizmete giren 4 adet Boeing 767 tabanlı tanker uçağının yerini almak için yarışacak. Airbus uçağının seçilmesi halinde, on yılı aşkın bir süredir Boeing tankerlerine bel bağlayan İtalya için önemli bir değişim yaşanmış olacak.

İtalya 2021 yılında B-767 uçaklarını geliştirmeyi ve iki tane daha satın almayı planladığını duyurmuş ancak ertesi yıl Roma tutumunu değiştirerek bunun yerine 6 yeni KC-46 uçağı almayı tercih ederek daha modern uçakları satın alan ABD ile aynı hizaya gelmişti.

KC-46 alımı "değişen ve öngörülemeyen ihtiyaçlar nedeniyle” durdurulmuştu

Ancak geçen ay savunma planlamacıları 1.1 milyar Euro (1.2 milyar dolar) tutarındaki altı uçaklık KC-46 alımının “değişen ve öngörülemeyen ihtiyaçlar nedeniyle” durdurulduğunu belirten bir belge yayınlayınca İtalya’nın planları tamamen değişti. Defense News’in edindiği bilgiye göre başka bir açıklama yapılmadı ancak kararın yeni uçağın maliyeti ve söz verilen teslimat süresiyle ilgili sorunlarla bağlantılı olabileceği belirtildi.

KC-46, bom operatörlerine yakıt ikmali operasyonlarını görüntülemeyi amaçlayan sorunlu bir Uzaktan Görüş Sistemi de dahil olmak üzere farklı sorunlarla boğuşuyordu. ABD Hava Kuvvetleri Mart ayında yaptığı açıklamada, RVS 2.0 olarak adlandırılan yenisinin teslimatının 2026 yılına sarkacağını söyledi.