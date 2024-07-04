İtalya, Libya’ya giden Çin İHA’sına el koyduğunu açıkladı

İtalya gümrük polisi ve gümrük ajansı 2 Temmuz günü yaptıkları açıklamada, İtalyan makamlarının Libya’ya gönderilen ve rüzgar türbini ekipmanı olarak gizlenen Çin yapımı iki askeri insansız hava aracını yakalayarak el koyduğunu bildirdi. Yapılan ortak açıklamada, demonte haldeki insansız hava araçlarının güneydeki Calabria bölgesindeki Gioia Tauro limanında altı konteyner içinde, rüzgâr türbini kanatlarının kopyaları arasına gizlenmiş olarak bulunduğu belirtildi.

Malzemeye el konuldu

Yapılan açıklamada, iç savaşın vurduğu Libya’nın uluslararası silah ambargosuna tabi olduğu göz önünde bulundurularak malzemeye el konulduğu ifade edildi.

İtalya’da yayınlanan Corriere della Sera gazetesinin geçen ay yayınladığı ve ABD istihbaratından gelen bir ihbar üzerine 18 Haziran’da Gioia Tauro’da arama yapıldığını belirten haberi doğrular nitelikteydi. Gazete, ABD’nin “güçlü” şüphelerine atıfta bulunarak, malzemenin Çin’in güneyindeki Yantian limanından gelen ve Libya’nın doğusunda askeri komutan Halife Hafter tarafından kontrol edilen Bingazi limanına gitmekte olan bir konteyner gemisinde ele geçirildiğini belirtti.

İtalyan yetkililere göre her bir İHA 10 metreden uzun, yaklaşık 20 metre kanat açıklığına ve 3 tonu aşan bir ağırlığa sahipti. Bu tanım, İHA parçalarının Çinli Wing Loong II olduğu yönündeki raporlarıyla örtüşmekte. İtalyan gümrük polisi ve gümrük yetkilileri yaptıkları açıklamada, “Bileşenler, gizlemek ve kontrollerden kaçınmak için rüzgar türbini kanatlarının kompozit malzeme kopyaları arasına gizlenmiş.” dedi. Ayrıca insansız hava araçlarından birinin yan tarafında yazan “Enerji tasarruflu dünya” sloganı da gizlemeye yönelik olarak dikkat çekmekte.