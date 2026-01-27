İtalya ordusu yeni hava savunma sistemlerinin ilk unsurlarını teslim aldı

22 Ocak tarihinde, SAMP/T NG ve GRIFO hava savunma sistemlerinin ilk unsurları, Hava Savunma Topçu Komutanlığı (COMACA) karargahı olan Sabaudia’daki Santa Barbara kışlasında İtalyan Kara Kuvvetlerine teslim edildi. MBDA Italia, MBDA France ve Thales’ten oluşan EUROSAM endüstriyel ortak girişimi tarafından üretilen SAMP/T NG; balistik füzelere karşı da kullanılabilen orta menzilli bir sistem olarak öne çıkmaktadır. Bu bağlamda onlarca yıllık İtalyan-Fransız iş birliğinin bir ürünü olarak geliştirilen bu sistem, halihazırda İtalyan ordu envanterinde bulunan SAMP/T sisteminin evrimleşmiş bir versiyonudur.

Uzun menzil ve gelişmiş füze savunma kabiliyeti

Defence Turk'ten Olgun Yılmaz'ın haberine göre, 2021 yılında başlatılan bir program kapsamında geliştirilen SAMP/T NG, 150 km’nin üzerindeki menziliyle yeni Aster B1NT füzesinin önleme kabiliyeti ve 350 km’den fazla mesafede tehdit tespitini öne süren Leonardo üretimi Kronos Grand mobil radarına sahiptir. Söz konusu özellikler, kuvvetlerin modern hava ve füze tehditlerine (balistik hedefler dahil) karşı korunmasını artırmaktadır.

Öte yandan, MBDA Italy tarafından 2019’da başlatılan bir programın parçası olarak geliştirilen ve üretilen GRIFO sistemi, bünyesine entegre edilen yeni CAMM-ER füzesi ile kısa menzilli hava savunma (SHORAD) çerçevesinde koruma sağlayacaktır. Sistem İHA’lar dahil sabit ve döner kanatlı hava araçları, seyir füzeleri ve anti-radyasyon füzeleri gibi çok sayıda tehdidi angaje etme ve etkisiz hale getirme yeteneğine sahiptir.

Bu bağlamda her iki sistem de yüksek taktik hareket kabiliyeti, esneklik ve modüler kullanım özellikleriyle öne çıkmaktadır. Bu sistemler, ulusal ve NATO hava ve füze savunma ağları içinde tam uyumlu ve birbirini tamamlayıcı bir yapı sunarak; entegre, çok katmanlı ve 360 derece savunma ihtiyacına somut bir yanıt teşkil etmektedir.