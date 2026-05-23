İtalya’dan Airbus’a 1,39 milyar Euro’luk stratejik tanker uçağı siparişi

İtalya Savunma Bakanlığı, hava kuvvetlerinin havada yakıt ikmali ve stratejik ulaştırma kabiliyetlerini modernize etmek amacıyla Airbus ile tarihi bir anlaşma gerçekleştirdi. Yaklaşık 1,6 milyar dolara karşılık gelen bu kritik sözleşme, uçakların teslimatının yanı sıra 10 yıllık entegre lojistik destek paketini de içeriyor. İtalya'nın bu hamlesi, envanterdeki mevcut tanker uçak filosunun kapasitesini %50 oranında artırarak küresel görevlerdeki caydırıcılığını üst seviyeye çıkarmayı hedefliyor.

ABD'li Boeing yerine Avrupa menşeli Airbus tercihi

İtalya, daha önce ABD merkezli Boeing firmasından KC-46 Pegasus tipi tanker uçakları satın almayı planlamış ancak bu program maliyet artışları ve teslimat gecikmeleri nedeniyle iptal edilmişti. Bu sözleşmeyle birlikte İtalya, uzun yıllardır bağımlı olduğu Amerikan tanker uçağı ekosisteminden vazgeçerek rotasını tamamen Avrupa savunma sanayisinin ortak çözümlerine çevirdi. Alınacak A330 MRTT platformları, İtalyan Hava Kuvvetleri bünyesinde 2011 yılından bu yana hizmet veren ve yaşlanan 4 adet Boeing KC-767 uçağının yerini alacak.

Çok yönlü görev kabiliyeti ve teknik üstünlük

Tedarik edilecek olan A330 MRTT uçakları, standart A330-200 yolcu uçaklarının askeri gövdeye dönüştürülmesiyle üretilecek. İlave yakıt tankına ihtiyaç duymadan 111 ton dahili yakıt taşıyabilen bu dev platformlar, aynı anda hem gövde altı boom sistemiyle hem de kanat altındaki hortum-sepet yöntemiyle farklı tipteki savaş uçaklarına havada yakıt ikmali yapabiliyor. Uçaklar ayrıca 45 tona kadar kargo yükü, 300 askeri personel taşıma kapasitesi ve gelişmiş yoğun bakım istasyonlarıyla tıbbi tahliye (MEDEVAC) görevlerinde de aktif olarak kullanılabilecek.

NATO standardizasyonu ve Avrupa güç dengesi

Bu stratejik satın alım sayesinde İtalya, dünya genelinde A330 MRTT kullanıcısı olan 19'uncu ülke konumuna yükseldi. Fransa, İspanya ve Birleşik Krallık gibi büyük Avrupa güçlerinin yanı sıra NATO'nun ortak tanker uçak filosunda da yoğun olarak kullanılan bu platform, İtalya'nın müttefikleriyle olan lojistik entegrasyonunu maksimum seviyeye çıkaracak. Avrupa semalarında ve Akdeniz havzasında yürütülecek ortak operasyonlarda tam bir uyumluluk sağlanırken, Eurofighter ve F-35 gibi yeni nesil savaş uçaklarının havada kalış süreleri katlanarak artırılacak.