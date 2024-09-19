İtalya’dan F-35 savaş uçağı tedariki

Defance Blog tarafından yapılan habere göre İtalya, Parlamentoya sunulan ve yeni açıklanan Çok Yıllı Savunma Programı Belgesine göre F-35 savaş uçağı siparişini 25 uçak daha tedarik edecek şekilde genişletmeye hazırlanıyor.

Bu genişleme İtalya’nın toplam siparişini F-35A ve F-35B varyantlarının bir karışımından oluşan 90 uçaktan 115 uçağa çıkaracak. F-35 filosunu arttırma kararı, İtalya’nın askeri harcamalarını arttırdığı bir döneme denk geliyor. Kararın açıklanması önemli siyasi tartışmalara neden oldu. 5-Yıldız Hareketi’nin parlamento liderleri Marco Pellegrini ve Bruno Marton yaptıkları ortak açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“7 milyar euro ek maliyetle 25 adet daha F-35 ekleme kararı tüm mantığa aykırıdır. Bu karar, uçağın teknolojik olarak modası geçmiş olmasına ve Tempest-Gcap gibi altıncı nesil savaş uçağı programları tarafından çoktan aşılmış olmasına rağmen, Washington ve Lockheed Martin’i memnun etme arzusundan kaynaklanıyor gibi görünüyor.”

Eleştirmenler, İtalya’nın İngiltere ve Japonya’nın da yer aldığı Tempest gibi altıncı nesil avcı uçağı geliştirmeye yönelik bir projeye katılmasıyla, mevcut envanterinde bulunan F-35 savaş uçaklarının İtalya’nın hava savunma stratejisindeki rolünün zamanla azalabileceğini belirtiyorlar.

Eleştirilere rağmen İtalyan hükümeti F-35 programının İtalyan Silahlı Kuvvetlerinin modernizasyonu için hayati önem taşıdığını ve İtalya’nın dünyanın en gelişmiş hava kuvvetleriyle birlikte hareket edebilen güçlü bir NATO müttefiki olarak kalmasını sağlayacağını savunuyor.

Tempest programı

Sistemler sistemi olarak da ifade edilen FCAS, insanlı ve insansız hava platformlarını bağlayan müşterek çalışabilirlik sunan bir sistemdir. FCAS sadece bir savaş uçağı programı değildir. Program kapsamında yeni nesil bir savaş uçağının yanı sıra yeni nesil mühimmatlar, destekleyici insansız hava aracı konseptleri ve uydular ile bu kapsamda veri bağlarının geliştirilmesi planlanmaktadır.

Sistem yapay zeka ile desteklenecek

Proje açıklamasına göre tüm unsurlar yapay zekâ destekli bir “savaş bulutu” ile birbirine bağlanacak. Sistemin yapay zekâ ile destekleneceği belirtilmektedir. Sistemler sisteminin 2040’a kadar tam anlamıyla operasyonel olması beklenmektedir.