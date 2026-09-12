İtalya’dan Reaper hamlesi: Filoya iki yeni MQ-9A Block 5 ekleniyor

İtalya, MQ-9A platformlarını ülke sınırları içindeki görevlerin yanı sıra Akdeniz’deki faaliyetlerde ve NATO operasyonlarını desteklemek amacıyla kullanıyor. Yeni sipariş, Roma’nın uzun süreli hava gözetleme ve istihbarat faaliyetlerinde kullandığı platform sayısını artıracak.

MQ-9A Block 5, 26 saate kadar havada kalabiliyor ve 45 bin feet irtifaya kadar görev yapabiliyor. Platform; hareketli hedef takibi, sentetik açıklıklı radar ve deniz gözetleme radarı gibi farklı sensörlerle donatılabiliyor. Ayrıca otomatik kalkış ve iniş kabiliyeti ile uzun süreli görevlerde sürekli gözetleme imkanı sağlıyor.

Reaper filosuna yeni platformlar

Yeni alım, İtalya ile ABD arasındaki savunma tedarik işbirliğinin de devam ettiğini gösteriyor. FMS mekanizması üzerinden gerçekleştirilecek anlaşmada uçakların yanı sıra yer kontrol istasyonlarının bulunması, tedarikin operasyonel kullanım altyapısını da kapsadığını ortaya koyuyor.

İtalya’nın MQ-9A kullanımı, özellikle Akdeniz çevresindeki geniş coğrafyada sürekli istihbarat ve gözetleme faaliyetleri yürütülmesi açısından önem taşıyor. Uzun süre havada kalabilen bu platformlar, farklı sensörleri aynı görev üzerinde kullanabilmeleri sayesinde deniz ve kara unsurlarının takibinden hedef tespitine kadar geniş bir görev yelpazesinde değerlendirilebiliyor. Yeni iki Reaper’ın 2027 sonunda teslim edilmesiyle İtalyan Hava Kuvvetleri’nin mevcut filosuna ek bir operasyonel kapasite kazandırılması ve ülkenin NATO kapsamındaki keşif-gözetleme faaliyetlerine daha fazla katkı sağlaması bekleniyor.