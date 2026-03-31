İtalyan donanması, Bayraktar TB3’ü uçak gemisi cavour için değerlendiriyor

İtalyan donanmasının, Türkiye tarafından geliştirilen Bayraktar TB3 silahlı insansız hava aracını (SİHA) uçak gemisi Cavour’da kullanmak üzere değerlendirdiği bildirildi.

Middle East Eye’ın aktardığı bilgilere göre Roma yönetimi söz konusu platformun hem gözetleme hem de taarruz kabiliyetlerini deniz operasyonlarına entegre etme seçeneğini masaya yatırdı.

Haberde, Baykar ile İtalyan savunma şirketi Leonardo arasında imzalanan iş birliği anlaşmasının bu süreçte kritik rol oynadığı ifade edildi. Olası bir satın alımın Leonardo üzerinden gerçekleştirilmesinin planlandığı belirtiliyor.

Bayraktar TB3’ün kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş yapabilme kabiliyeti, platformu özellikle uçak gemisi operasyonları açısından öne çıkarıyor. Daha önce Türkiye’nin TCG Anadolu gemisinde test edilen sistemin, bu tür platformlara entegrasyonunun mümkün olduğu vurgulanıyor.

Öte yandan, NATO’nun 2026 yılında düzenlediği askeri tatbikatta Bayraktar TB3’ün düşük sıcaklık koşullarında gemi konuşlu operasyon kabiliyeti sergilediği ve hedeflere füze atışı gerçekleştirdiği bilgisi paylaşıldı.

Platformun ilk yabancı müşterisinin Endonezya olduğu kaydedilirken, İtalyan donanmasının bu tür insansız sistemleri operasyonel etkinliği artıran önemli bir “kuvvet çarpanı” olarak değerlendirdiği ifade ediliyor.

Avrupa donanmalarında gemi konuşlu insansız sistemler konusunda belirli bir kapasite açığı bulunduğu, Bayraktar TB3 gibi platformların bu boşluğu doldurabileceği görüşü öne çıkıyor.

Söz konusu gelişmenin, Türkiye ile İtalya arasındaki savunma iş birliğini derinleştirme potansiyeli taşıdığı ve Avrupa’nın güvenlik mimarisi açısından da önem arz ettiği değerlendiriliyor.

Bayraktar TB3'ün öne çıkan özellikleri

• Yaklaşık 280 kilogram faydalı yük taşıma kapasitesi

• Kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyeti

• Uçak gemisi ve amfibi hücum gemilerine entegrasyon imkânı

• Lazer güdümlü mühimmat ve çeşitli hava-yer silahları kullanabilme

• Gözetleme, keşif ve taarruz görevlerini aynı platformda gerçekleştirebilme

• Zorlu hava ve deniz koşullarında operasyon kabiliyeti