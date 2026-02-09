Japonya, F-35B savaş uçaklarını ilk kez ana üsse konuşlandırdı

F-35B uçakları daha önce pilot eğitimi ve test faaliyetleri kapsamında ABD’de bulunuyordu. Nyutabaru Hava Üssü, Japonya’daki ilk F-35B konuşlanma noktası olarak kayda geçti.

F-35B’ler, Japon Deniz Öz Savunma Kuvvetleri envanterindeki Izumo sınıfı “JS Izumo” ve “JS Kaga” gemileriyle müşterek operasyonlar için planlanıyor. Her iki gemi de kısa kalkış ve dikey iniş yapabilen jetlerin kullanımına uygun şekilde modifiye edildi.

Izumo sınıfı gemiler F-35B operasyonlarına hazırlandı

Gemilerin uçuş güverteleri, F-35B’lerin dikey iniş sırasında ortaya çıkan yüksek ısı yüküne dayanacak biçimde güçlendirildi. ABD Donanması’na ait F-35B uçaklarıyla daha önce gerçekleştirilen test uçuşlarında gemi-hava uyumu doğrulandı.

F-35B pilotlarının dikey kalkış ve iniş eğitimleri için Mageshima Adası’nda özel bir tesis kuruluyor. Eğitim altyapısı tamamlanana kadar hazırlık faaliyetleri Nyutabaru Hava Üssü’nde yürütülecek.

Japonya, envanter planlaması kapsamında 42 adet F-35B ve 105 adet F-35A savaş uçağı tedarik etmeyi hedefliyor.