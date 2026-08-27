Japonya, kamikaze İHA tehdidine karşı Terra B1 önleme dronunun seri üretimi için sözleşme imzaladı

Küresel savunma sanayisinde ucuz ve tek yönlü saldırı dronlarına karşı maliyet etkin çözümler üretme yarışı hız kazanırken, Japonya stratejik bir askeri alımı tamamladı. Japonya Tedarik, Teknoloji ve Lojistik Ajansı (ATLA), kamikaze insansız hava araçlarını havada etkisiz hale getirmek amacıyla geliştirilen Terra B1 önleme dronunun seri üretimi için Terra Drone Corporation ile el sıkıştı. Yaklaşık 3 ay gibi çok kısa bir sürede ihale aşamasından imza aşamasına taşınan bu proje, Japonya ordusunun alçak irtifa hava savunma yeteneklerini hızlıca tahkim etmeyi amaçlıyor.

Zorlu gösteri testlerini 38 rakibi arasından sadece tek bir sistem geçti

Japonya tarafından açılan Hızlı Tedarik Programı kapsamında yürütülen süreç, askeri teknolojilerin sahada ne kadar sıkı elendiğini bir kez daha gösterdi. Programa başvuru yapan 38 farklı firmanın sunduğu projeleri titizlikle inceleyen ATLA, temmuz sonu ile ağustos başı arasında düzenlenen kapsamlı gösteri testlerinde dört modeli sahaya çıkardı. Uçuş menzili, havada kalış süresi, hız ve eş zamanlı çoklu kontrol gibi parametrelerin ölçüldüğü bu zorlu denemeleri hiçbir hata yapmadan, eksiksiz performansla tamamlayarak seri üretim vizesi alabilen tek hava aracı Terra B1 oldu.

Ukrayna cephesindeki tecrübeler yerli üretim ağıyla birleşiyor

Yüksek maliyetli hava savunma füzelerinin, çok daha düşük bütçeli insansız hava araçlarına karşı kullanılmasının yarattığı asimetrik maliyet dezavantajını ortadan kaldırmayı hedefleyen bu İHA sistemi, gücünü doğrudan sıcak çatışma alanı tecrübelerinden alıyor. Savunma sanayisindeki bu ekonomik tezatlığı bitirmeyi amaçlayan geliştirici firma, sistemin tasarım ve hedef yakalama yazılımlarında Ukrayna'daki operasyonel verilerden yoğun şekilde faydalandıklarını bildirdi. İlk teslimatların eylül ayı gibi erken bir tarihte doğrudan Japonya Deniz Öz Savunma Kuvvetleri unsurlarına yapılması planlanırken; üretici şirket, kritik bileşenlerin ve batarya teknolojilerinin tamamen Japonya içindeki yerli tedarik zinciri üzerinden sağlanacağını vurguluyor.