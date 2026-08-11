Japonya, tarihinin en büyük savunma bütçesini istiyor

Bölgesel jeopolitik gerilimlerin gölgesinde askeri kapasitesini sistematik olarak büyüten Japonya, savunma harcamalarında vites yükseltmeye devam ediyor. Japonya Savunma Bakanlığı, hükümetin onayına sunduğu resmi bütçe tasarısında, önümüzdeki mali dönem için 8,9 trilyon yen seviyesinde rekor bir ödenek ayrılmasını talep etti. Beş yıla yayılan kapsamlı savunma modernizasyonu planının bir parçası olan bu tarihi bütçe, ülkenin sınır ötesi caydırıcılık kapasitesini radikal şekilde tahkim etmeyi amaçlıyor.

Öncelik yeni nesil ve otonom teknolojilerde

Mali talebin teknik detayları incelendiğinde, ayrılacak fonların büyük kısmının geleneksel askeri mühimmat alımından ziyade yenilikçi harp teknolojilerine aktarılacağı görülüyor. Yapay zeka destekli erken uyarı sistemleri, otonom insansız hava ve deniz araçları ile yörüngedeki uydu takip şebekelerinin geliştirilmesi bütçe kalemlerinde aslan payını alıyor. Ayrıca, olası kriz anlarında mühimmat tedarik zincirinde yaşanabilecek aksamalara karşı yerli savunma sanayisinin üretim kapasitesini hızlandıracak altyapı yatırımlarına da milyarlarca dolarlık kaynak ayrılması öngörülüyor.

Bölgesel güç dengesi yeniden şekilleniyor

Japonya yönetiminin savunma harcamalarını milli gelirin %2'si düzeyine çıkarma yönündeki stratejik kararı, bu rekor bütçe talebiyle birlikte sahada tamamen karşılık buluyor. Bu hamle, komşu ülkelerin askeri hareketliliklerine karşı bir dengeleme stratejisi olarak öne çıkarken, Pasifik hattındaki askeri teyakkuz seviyesini de yukarı çekiyor. Finansal paket, sadece savunma sanayisini büyütmekle kalmıyor, aynı zamanda adalar bölgesindeki askeri lojistik ağların güçlendirilmesini ve personel tahkimatını da doğrudan içeriyor. Henüz parlamento onay süreci devam eden bu devasa bütçe talebi, Japonya'nın bölgedeki askeri ağırlığını kalıcı olarak artıracağını açıkça gösteriyor.