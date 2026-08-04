Japonya, Tomahawk seyir füzesini Aegis destroyerinden ilk kez fırlattı

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Japonya Savunma Bakanlığı, ülkenin savunma kapasitesini güçlendirmeye yönelik kritik bir adım attığını duyurdu. Bakanlık açıklamasına göre, ABD’den tedarik edilen Tomahawk seyir füzesi ilk kez Aegis hava savunma sistemine sahip Kongo sınıfı JS Chokai destroyerinden başarıyla fırlatıldı.

Tomahawk füzelerinin uzun menzilli hassas vuruş ve caydırıcılık özelliği

Test atışı, Japonya’nın uzun menzilli hassas vuruş kabiliyetini artırma hedefinin somut bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Tomahawk füzeleri, 1.600 kilometreye kadar menziliyle kara hedeflerini yüksek isabet oranıyla vurabiliyor. Bu özellik, Japonya’nın bölgesel güvenlik stratejisinde caydırıcılığı artırırken, ülkenin savunma doktrininde yeni bir dönemin başlangıcı olarak görülüyor.

Savunma Bakanlığı yetkilileri, testin başarıyla tamamlandığını ve sistem entegrasyonunun sorunsuz şekilde gerçekleştiğini belirtti. Bu gelişme Japonya’nın özellikle Doğu Asya’daki güvenlik ortamında daha etkin bir rol üstlenmesine olanak sağlayacak.

Bu adım, Japonya’nın ABD ile savunma iş birliğini derinleştirdiği ve bölgesel tehditlere karşı hazırlıklarını güçlendirdiği bir dönemde geldi.