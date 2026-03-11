Japonya, Type-12 füzelerini sahaya sürdü

Japonya Kara Öz Savunma Kuvvetleri (JGSDF), modernize edilmiş Type-12 uzun menzilli gemisavar füzelerini ilk kez sahaya sürerek Doğu Çin Denizi’ne yakın bölgede stratejik bir hamle yaptı. Mart 2026’da gerçekleştirilen konuşlandırmada fırlatıcı araçlar ve sistemler, gece yarısı yapılan operasyonla Kyushu Adası’ndaki Camp Kengun üssüne getirildi. Bu adım, Japonya’nın savunma modernizasyon sürecinde yalnızca teknik bir yenilik değil, aynı zamanda bölgesel güç dengelerine yönelik açık bir mesaj olarak değerlendiriliyor.

Yeni nesil Type-12’nin stratejik gücü

Yeni nesil Type-12 füzeleri, önceki versiyonlara kıyasla yaklaşık 1.000 kilometrelik menzile ulaşabiliyor. Bu kapasite, Japonya’nın kara konuşlu sistemlerle Çin ana karasına kadar uzanan deniz hedeflerini vurabilmesini mümkün kılıyor. Geliştirilmiş güdüm teknolojisi, artırılmış hassasiyet ve daha uzun menzil, sistemin yalnızca teknik kabiliyetini değil, aynı zamanda stratejik değerini de yükseltiyor. Böylece Japonya, bölgedeki deniz faaliyetlerine karşı daha güçlü bir caydırıcılık elde ediyor.

Konuşlandırmanın yapıldığı güneybatı adaları zinciri, uzun süredir Japonya’nın savunma stratejisinde kritik bir rol oynuyor. Okinawa ve çevresindeki adalar, Doğu Çin Denizi’ne yakınlığı nedeniyle Çin ile yaşanan deniz yetki alanı anlaşmazlıklarının merkezinde bulunuyor. Bu nedenle yeni füzelerin bu bölgede konuşlandırılması, yalnızca teknik bir modernizasyon değil, aynı zamanda jeopolitik bir hamle niteliği taşıyor.

Güvenlik mimarisi ve bölgesel riskler

Japonya’nın bu adımı, ABD ile güvenlik işbirliğini de destekleyen bir gelişme olarak görülüyor. Washington yönetimi, Tokyo’nun savunma kapasitesini artırmasını bölgesel güvenlik mimarisinin güçlenmesi açısından olumlu değerlendiriyor. Ancak aynı zamanda bu konuşlandırmanın Pekin tarafından bölgesel dengeleri bozucu bir hamle olarak algılanması muhtemel. Çin’in tepkisi, Doğu Çin Denizi’nde zaten hassas olan dengeleri daha da gerginleştirebilir.

Savunma bütçesini son yıllarda ciddi şekilde artıran Japonya, uzun menzilli silah kapasitesini geliştirmeyi ulusal güvenlik stratejisinin merkezine yerleştirmiş durumda. Type-12 füzelerinin sahaya sürülmesi, bu stratejinin somut bir yansıması olarak öne çıkıyor. Japonya, bu adımla yalnızca kendi savunma hattını güçlendirmekle kalmıyor, aynı zamanda bölgedeki güç dengelerini yeniden şekillendiren bir aktör haline geliyor.