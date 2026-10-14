Japonya, Ukrayna'dan önleyici İHA tedarik ediyor

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Açıklama, Japonya Savunma Bakanı Shinjiro Koizumi tarafından 10 Ekim'de kabine sonrası düzenlenen basın toplantısında yapıldı. Koizumi, "Japonya Savunma Bakanlığı, Ukraynalı SkyFall şirketinden önleyici İHA satın almak için sözleşme imzaladı. Teslimatın mümkün olan en kısa sürede gerçekleşmesi için çalışıyoruz" dedi.

Model ve adet açıklanmadı

Bakanlık, sözleşmenin bedeli, alınacak İHA sayısı, model bilgisi ve teslimat takvimine ilişkin detay paylaşmadı.

Japon basınına göre Tokyo'nun özellikle P1-SUN serisi önleyici İHA'ları tedarik ettiği değerlendiriliyor.

Sahada test edildi

SkyFall tarafından geliştirilen P1-SUN, Rusya'nın Shahed tipi kamikaze İHA'larını önlemek için tasarlandı. 3D baskı modüler gövdeye sahip olan sistem, Ukrayna sahasında aktif olarak kullanılıyor.

Şirket verilerine göre P1-SUN JetKiller varyantı saatte 370 kilometre hıza ulaşabiliyor, 9 bin metre irtifaya çıkabiliyor ve 30 kilometre menzile sahip. Sistem, termal kamera ve yapay zeka destekli bilgisayarlı görü ile hedefi otonom olarak tespit ve takip edebiliyor.

Hedef: Karşı-İHA kapasitesini güçlendirmek

Japonya, bu tedarikle Ukrayna'nın savaş tecrübesinden yararlanarak kendi karşı-İHA kapasitesini artırmayı hedefliyor. Bakan Koizumi, Ukrayna'nın savunma teknolojilerini hızla geliştirme tecrübesinin Japonya'nın caydırıcılığı için önemli olduğunu vurguladı.

Anlaşma ile Japonya, Avrupa dışında Ukrayna yapımı önleyici İHA tedarik eden ilk ülkelerden biri oldu.