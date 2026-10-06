Japonya, Ukrayna'ya Patriot önleyici füzesi transferini yeniden gündeme alıyor

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Tokyo yönetimi, Ukrayna'ya yönelik silah tedariki konusunu yeniden masaya almaya hazırlanıyor. Gündemde Patriot hava savunma sistemlerinde kullanılan önleyici füzelerin sağlanması ya da satışına yönelik seçeneğin yeniden değerlendirilmesi var. Konu, Japonya Liberal Demokrat Parti milletvekili ve eski Savunma Bakanı Itsunori Onodera'nın Kiev temasları sırasında dile getirildi.

Yasal kısıtlamalar masada

Herhangi bir transfer için hukuki süreç gerekiyor. Japonya'da doğrudan askeri teçhizatın üçüncü ülkelere gönderilmesine yönelik yasal sınırlamalar ve devlet politikası düzeyinde kısıtlar bulunuyor. Daha önce Tokyo, ABD lisansıyla ürettiği PAC-3 tipi önleyicileri, ABD stoklarını yenilemek amacıyla Washington'a satmıştı.

Kiev'in ihtiyacı 300 füzenin üzerinde

Ukrayna tarafının kış öncesinde hava savunması için acil ihtiyacı sürüyor. Kiev'in Patriot bataryaları için en az 300 önleyici füzeye ihtiyaç duyduğu belirtiliyor. Rusya'nın balistik ve seyir füzesi saldırılarını artırmasıyla birlikte Patriot mühimmatına talep daha da yükselmiş durumda.

Henüz nihai karar yok

Japon tarafı görüşmeleri yeniden başlatmaya hazırlansa da Ukrayna'ya doğrudan sevkiyata ilişkin henüz nihai bir karar alınmış değil. Sürecin önümüzdeki dönemde Meclis'te ele alınması ve ABD ile koordinasyon içinde yürütülmesi bekleniyor.