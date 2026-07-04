Japonya, yeni nesil denizaltılar için VLS geliştirme sürecini başlattı

Japonya, gelecekteki konvansiyonel denizaltı filosu için Dikey Atım Sistemi (VLS) teknolojisi geliştirmeye başladı. Dizel-elektrik ve gelişmiş batarya sistemlerine sahip olacak yeni nesil denizaltılar, bu dikey fırlatma tüpleri sayesinde kara hedeflerine yönelik stratejik taarruz kapasitesi elde edecek. Mühendislerin üzerinde çalıştığı modüler sistem, denizaltılara çoklu füze taşıma ve dikine ateşleme kabiliyeti kazandıracak.

Konvansiyonel filoda stratejik doktrin değişimi

Bölgesel gerilimlerin tırmandığı Pasifik hattında deniz kontrolünü elinde tutmak isteyen Tokyo yönetimi, denizaltı filosunun operasyonel konseptinde tarihi bir dönüşüme gidiyor. Mevcut durumda Amerikan üretimi Harpoon gemisavar füzelerini yalnızca 533 mm'lik torpido tüplerinden fırlatabilen Japonya Deniz Öz Savunma Kuvvetleri, yeni dikey atım teknolojisiyle bu sınırlamayı aşmayı hedefliyor. Savunma Bakanlığı uzman panellerinin uzun süredir önerdiği bu stratejik adım, özellikle kıyı savunması odaklı duruştan, uzun menzilli caydırıcılık sağlayabilecek aktif bir taarruz ve önleme kapasitesine geçişi simgeliyor.

Modüler tasarım ve genişletilmiş füze kapasitesi

Kawasaki Heavy Industries (KHI) firmasının tasarım hatlarını şekillendirdiği yeni nesil denizaltı konseptinde, VLS modüllerinin denizaltının yelken (kule) bölümü ile baş kısmı arasına yerleştirilmesi planlanıyor. Paylaşılan ilk teknik öngörülere göre, geliştirilen dikey atım sistemi modül başına 7 ila 8 fırlatma hücresine sahip olacak. Bir denizaltının bünyesinde 2 ya da 3 adet VLS modülü taşıyabileceği, bunun da gemiye toplamda 14 ila 24 hücrelik bir füze kapasitesi sunacağı belirtiliyor. Geliştirilen bu silolar; Japonya'nın yeni nesil Type 12 SSM-ER uzun menzilli seyir füzelerinin yanı sıra, yüksek hızlı süzülme araçları (HVGP) ve hipersonik füzeleri de taşıyabilecek esneklikte üretilecek.