Japonya, yeni nesil denizaltılar için VLS geliştirme sürecini başlattı
Japonya Savunma Bakanlığı, Deniz Öz Savunma Kuvvetleri'nin caydırıcılığını artırmak amacıyla gelecekte hizmete alacağı dizel-elektrik tahrikli yeni nesil denizaltılar için Dikey Atım Sistemi (VLS) geliştirme çalışmalarını resmen başlattı. Savunma sanayisi devlerinden Kawasaki Heavy Industries tarafından yürütülen proje kapsamında, denizaltıların gövdesine entegre edilecek çok hücreli dikey fırlatma tüpleri geliştirilecek. Bu sayede platformlar, uzun menzilli seyir ve hipersonik füzeleri su altından dikine ateşleme yeteneği kazanacak.
Japonya, gelecekteki konvansiyonel denizaltı filosu için Dikey Atım Sistemi (VLS) teknolojisi geliştirmeye başladı. Dizel-elektrik ve gelişmiş batarya sistemlerine sahip olacak yeni nesil denizaltılar, bu dikey fırlatma tüpleri sayesinde kara hedeflerine yönelik stratejik taarruz kapasitesi elde edecek. Mühendislerin üzerinde çalıştığı modüler sistem, denizaltılara çoklu füze taşıma ve dikine ateşleme kabiliyeti kazandıracak.
Konvansiyonel filoda stratejik doktrin değişimi
Bölgesel gerilimlerin tırmandığı Pasifik hattında deniz kontrolünü elinde tutmak isteyen Tokyo yönetimi, denizaltı filosunun operasyonel konseptinde tarihi bir dönüşüme gidiyor. Mevcut durumda Amerikan üretimi Harpoon gemisavar füzelerini yalnızca 533 mm'lik torpido tüplerinden fırlatabilen Japonya Deniz Öz Savunma Kuvvetleri, yeni dikey atım teknolojisiyle bu sınırlamayı aşmayı hedefliyor. Savunma Bakanlığı uzman panellerinin uzun süredir önerdiği bu stratejik adım, özellikle kıyı savunması odaklı duruştan, uzun menzilli caydırıcılık sağlayabilecek aktif bir taarruz ve önleme kapasitesine geçişi simgeliyor.
Modüler tasarım ve genişletilmiş füze kapasitesi
Kawasaki Heavy Industries (KHI) firmasının tasarım hatlarını şekillendirdiği yeni nesil denizaltı konseptinde, VLS modüllerinin denizaltının yelken (kule) bölümü ile baş kısmı arasına yerleştirilmesi planlanıyor. Paylaşılan ilk teknik öngörülere göre, geliştirilen dikey atım sistemi modül başına 7 ila 8 fırlatma hücresine sahip olacak. Bir denizaltının bünyesinde 2 ya da 3 adet VLS modülü taşıyabileceği, bunun da gemiye toplamda 14 ila 24 hücrelik bir füze kapasitesi sunacağı belirtiliyor. Geliştirilen bu silolar; Japonya'nın yeni nesil Type 12 SSM-ER uzun menzilli seyir füzelerinin yanı sıra, yüksek hızlı süzülme araçları (HVGP) ve hipersonik füzeleri de taşıyabilecek esneklikte üretilecek.