Japonya’dan 80 yıllık tabuyu yıkan karar: Savunma teknolojilerinde küresel ihracatın önü açıldı

Başbakan Sanae Takaichi liderliğinde hayata geçirilen bu politika değişikliği, Tokyo’nun bölgesel güvenlik mimarisindeki rolünü yeniden tanımlıyor. Yeni doktrinle birlikte Japonya, savunma teknolojilerini küresel güvenlik ortaklıkları için aktif bir kaynak haline getirmeyi hedefliyor.

Savunma doktrininde statüko değişimi

Japonya’nın İkinci Dünya Savaşı sonrası benimsediği ve askeri ekipman sevkiyatını oldukça dar bir çerçeveyle sınırlayan politikası, bugün alınan kabine kararıyla köklü bir değişime uğradı. Yeni düzenlenen yönergeyle birlikte, yerli sanayinin ürettiği yüksek teknoloji ürünü sistemlerin dost ülkelere tedarik edilmesi süreci operasyonel hale getirildi. Bu hamle, Tokyo’nun artan küresel riskler karşısında müttefikleriyle olan bağlarını güçlendirme ve üretim kapasitesini modernize etme stratejisinin bir parçası olarak öne çıkıyor.

Stratejik ortaklıklar ve yeni ihracat vizyonu

Kararın en dikkat çekici yönü, halihazırda güvenlik anlaşması bulunan ülkelerle yürütülen projelerin kapsamını genişletmesidir. Avustralya ile imzalanan 14 milyar dolarlık yeni nesil fırkateyn projesi ve İngiltere-İtalya ortaklığında geliştirilen havacılık programları, bu açılımın ilk somut meyveleri olarak görülüyor. Hükümet, bu adımla birlikte birim maliyetlerini düşürmeyi ve Japon mühendisliğinin savunma alanındaki rekabet gücünü dünya ölçeğinde bir üst seviyeye taşımayı planlıyor.

Bu stratejik hamle, sadece ticari bir girişim olmanın ötesinde, bölgedeki dengeleri yeniden şekillendirecek bir caydırıcılık diplomasisi niteliği taşıyor. Başbakan Takaichi’nin ‘kolektif güvenlik anlayışının bir gereği’ olarak tanımladığı bu paradigma değişimi, Japonya’yı pasif bir teknoloji üreticisi kimliğinden sıyırarak, küresel arenada aktif ve belirleyici bir savunma ortağı pozisyonuna taşıyor. 2026 yılı itibarıyla ivme kazanması beklenen bu süreç, Japonya’nın küresel askeri tedarik zincirindeki ağırlığını kalıcı olarak pekiştirecek.