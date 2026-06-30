Japonya’ya yeni güç: Yerli üretim hiper hızlı füze resmi olarak envantere girdi

Asya-Pasifik bölgesinde askeri dengeleri değiştirecek bir hamleye imza atan Japonya, Tip 25 hiper hızlı füze sistemini operasyonel hale getirdiğini duyurdu. Ordu yayınlarında yer alan görsellerle doğrulanan bu stratejik konuşlandırma, ülkenin savunma doktrinindeki teknolojik dönüşümü gözler önüne seriyor. Yeni nesil füze sistemi, uzak mesafelerdeki kritik hedefleri yüksek isabet oranıyla imha edebilme yeteneğiyle dikkat çekiyor.

Hint-Pasifik hattında konvansiyonel caydırıcılık dönemi

Tokyo hükümetinin bölgesel güvenlik risklerine karşı başlattığı askeri modernizasyon çalışmaları, somut bir üretim başarısıyla neticelendi. Kara Öz Savunma Kuvvetlerinin resmi yayın organlarında haziran ayı itibarıyla görselleri paylaşılan Tip 25 füze sistemi, ordunun ilk operasyonel yerli boost-glide füzesi unvanını kazandı. Savunma bütçelerinden ayrılan büyük fonlarla hayata geçirilen bu proje, dışa bağımlılığı azaltırken ülkenin uzak kıyı hatlarındaki savunma esnekliğini de üst seviyeye çıkarıyor.

Yüksek hızlı hava savunma kalkanı entegrasyonu

Teknik altyapısı tamamen dijital sistemlerle donatılan bu yeni nesil füze, fırlatıldıktan sonra atmosferin üst katmanlarında yüksek hızla süzülerek radarlara yakalanma riskini en aza indiriyor. Hareketli veya sabit deniz hedeflerine karşı da kullanılabilen bu modüler sistem, konuşlandırıldığı stratejik üslerde anlık koordinasyon ağlarıyla çalışacak. Askeri lojistik birimler, yeni nesil füzelerin seri üretim hatlarını genişleterek yılın ikinci yarısında kıyı savunma bataryalarındaki personel eğitimlerini tamamlamayı hedefliyor.