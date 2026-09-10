Javelin üretiminde Hindistan hamlesi! Tata, ABD’li devlerle ortaklık kurdu

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Tata Advanced Systems, anlaşmayla birlikte JJV’nin Hindistan’daki üretim faaliyetleri için ana sanayi ortağı oldu. Tarafların değerlendireceği model kapsamında ülkede Javelin All Up Round (AUR) sistemleri için bir son montaj ve entegrasyon tesisi kurulması gündemde.

Projenin bir diğer ayağını ise yerel tedarik oluşturuyor. Hindistan’daki şirketlerin Javelin’in üretim zincirine dahil edilmesi ve belirli bileşenlerin ülkede üretilmesine yönelik kabiliyetlerin geliştirilmesi planlanıyor. Bu sayede projenin yalnızca füze montajıyla sınırlı kalmaması, daha geniş bir sanayi ekosistemi oluşturması hedefleniyor.

ABD’deki üretim hatları korunacak

Ortak üretim modeli, Javelin’in mevcut ABD üretim yapısının Hindistan’a tamamen aktarılması üzerine kurulmayacak. Üretimin farklı aşamalarında iki ülkedeki tesislerin birlikte kullanılması öngörülüyor.

Lockheed Martin’in Alabama’daki Troy tesisinde alt montaj kitleri, Raytheon’un Arizona’daki Tucson tesisinde ise güdüm elektroniği birimleri üretilecek. Bu parçalar Hindistan’a gönderilerek ülkede kurulması planlanan yapının üretim sürecine dahil edilecek.

Böylece Hindistan, Javelin’in küresel üretim zincirinde son aşamalardan birini üstlenirken ABD tarafındaki mevcut uzmanlık ve üretim altyapısı da korunmuş olacak.

Hindistan savunma sanayide üretimi öne çıkarıyor

Yeni Delhi’nin Javelin konusunda attığı adım, yabancı savunma sistemlerinin tedarikinde yerli katkıyı artırma politikasının bir parçası olarak öne çıkıyor. Hindistan, son yıllarda ithalatın yanı sıra ülkedeki üretim kapasitesinin geliştirilmesine ve özel sektörün savunma projelerindeki payının artırılmasına ağırlık veriyor.

TASL’nin projeye dahil olması da bu açıdan önem taşıyor. Ortak üretimin hayata geçirilmesi halinde Hindistan, kritik bir tanksavar sisteminin tedarikinde daha fazla söz sahibi olmanın yanı sıra yerel şirketlerin yüksek teknoloji gerektiren savunma üretimlerine erişimini de genişletebilecek.

Ancak imzalanan mutabakat zaptı henüz Hindistan’da Javelin üretiminin başladığı anlamına gelmiyor. Mevcut aşamada taraflar, üretim tesisinin kurulması ve yerel bileşen kapasitesinin geliştirilmesine ilişkin süreci şekillendirecek.