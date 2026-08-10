KAAN’IN motorunu TEI TECH geliştirecek

MEHMET KAYA / ANKARA

Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından 5. Nesil olacak uçağın motorunu geliştirme projesi TUSAŞ’ın çoğunluk (Yüzde 50,5) hissesine sahip olduğu ABD’li GE Aerospace (yüzde 46,2), TSKV, THK ortaklığı TEI tarafından yürütülüyordu.

TF35000 olarak adlandırılan bu projenin verildiği şirket değişti. 2017’de Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından kurulan, daha sonra BMC’nin ortak olduğu; 2021’de ise tüm hisselerini TUSAŞ’ın aldığı TR Motor’un unvanı TEI Teknoloji (TEI TECH) olarak değiştirildi ve proje bu şirkete verildi.

Bu projede tüm fikri haklar Savunma Sanayii Başkanlığı’na (SSB) ait bulunuyor ve TEI motoru geliştirip üretime hazır hale getirme yükümlülüğü taşıyordu. Projede çalışan tüm kişilerin ve bilgi birikiminin de yeni şirkette devam edeceği belirtildi. Resmi açıklamada, bu kişilerin görevlendirme yoluyla mı yeni şirkete geçeceği, yoksa çalışan olarak mı geçeceği detayı belirtilmeden “…programlarında görev yapan mühendislik ve diğer teknik ekipler de kurumsal bilgi birikiminin ve proje sürekliliğinin korunması amacıyla çalışmalarını, TEI TEKNOLOJİ bünyesinde sürdürecek” denildi.

Bu değişiklik 7 Temmuz günü TEI şirketi ve TEI TECH şirketinin internet sitesinden yayınlanan duyurularla açıklandı. TR Motor’un alan adı değiştirildi ve projelere TF35000 eklendi.

Sitede şirketin yönetim kurulu üyeleri isimleri bölümlerinin de boş olarak bırakıldığı görüldü. İki şirketin internet sitesinde yayınlanan duyurularda değişikliğin amacının milli motor projelerini tek çatı altında toplamak olduğu belirtilirken, yabancı ortaklı TEI’nin üretim rolünün ve bazı milli motor projelerindeki geliştirme ve üretim faaliyetlerinin devam edeceği bilgisi verildi.

Buna göre, SSB’nin sahibi olduğu TF35000, TS3000 motor projeleri, malzeme geliştirme çalışmaları TEI TECH’e geçti. Bu şirketin daha önce üstlendiği yardımcı güç ünitesi ve motor programları devam edecek. TEI başta GE Aerospace olmak üzere, 50’den fazla ürünü kapsayan, küresel şirketler için ürettiği çeşitli sivil ve askeri havacılık ürünlerdeki rolünü sürdürecek. GÖKBEY helikopterinde kullanılan TEI’nin geliştirdiği TS1400 ve ANKA ile AKSUNGUR İHA’larda kullanılan turbodizel PD170 motor programları TEI'de kaldı. Açıklamada TEI’de ABD’li GE Aerospace’in ortaklığında bir değişiklik olmadığı belirtildi.