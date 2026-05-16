Kahire’ye yeni teslimat: Mısır ikinci Rafale paketinin ilk uçaklarını teslim aldı

Mısır Savunma Bakanlığı ve Fransız havacılık devi Dassault Aviation arasında yürütülen stratejik askeri ortaklıkta yeni bir sayfa açıldı. İki ülke arasında 2021 yılında imzalanan ve toplamda 30 adet Rafale savaş uçağının tedarikini öngören yaklaşık 4 milyar Euro’luk ikinci paket kapsamında, üretimi tamamlanan ilk jetler Mısır hava üslerine ulaştı. Fransa’daki üretim tesislerinden kalkarak doğrudan Mısır’a intikal eden jetler, Kahire’nin bölgedeki operasyonel kabiliyetini artırma hedefinin bir parçası olarak operasyonel filolara dahil edildi.

Doğu Akdeniz’deki askeri güç dengesi yeniden şekilleniyor

Mısır Hava Kuvvetleri, bu yeni teslimatla birlikte Fransa’dan sonra dünyadaki en büyük Rafale filosuna sahip ülkelerden biri konumunu pekiştirdi. Askeri kaynaklar, 2015 yılında imzalanan 24 uçaklık ilk siparişin ardından gelen bu ikinci partinin, Mısır’ın çok rollü savaş uçağı kapasitesini iki katına çıkaracağını belirtiyor. Özellikle Doğu Akdeniz’deki enerji sahalarının güvenliği ve Libya sınırındaki istikrarsızlıklar dikkate alındığında, uzun menzilli askeri caydırıcılık Kahire yönetimi için stratejik bir zorunluluk olarak öne çıkıyor.

Çift koltuklu F3-R Standartları ilk kez Kahire’nin hizmetinde

Teslim edilen yeni parti uçaklar, Mısır Hava Kuvvetleri’nin envanterindeki mevcut Rafale jetlerine kıyasla daha gelişmiş teknik altyapıya sahip bulunuyor. Dassault Aviation tarafından F3-R standardına yükseltilen bu yeni nesil jetler, uzun menzilli Meteor havadan havaya füze sistemleri ve yeni nesil hedefleme podları (TALIOS) ile tam uyumlu çalışıyor. Teslimat kapsamında yer alan çift koltuklu (Rafale B) ve tek koltuklu (Rafale C) modellerin, Mısır’ın hem stratejik taarruz hem de gelişmiş pilot eğitimi ihtiyaçlarını aynı anda karşılaması planlanıyor.

Elysee ve Kahire arasındaki savunma sanayi köprüsü

Fransa ile Mısır arasındaki askeri ticaret, sadece hava kuvvetleri ile sınırlı kalmayıp Mistral sınıfı amfibi hücum gemileri ve FREMM fırkateynleri gibi deniz kuvvetleri projelerini de kapsıyor. Fransa Cumhurbaşkanlığı ve savunma sanayii çevreleri, Mısır’a yapılan bu son teslimatın Fransız savunma ihracatı için kritik bir sürdürülebilirlik başarısı olduğunu vurguluyor. Eurofighter ve F-16 gibi rakiplerine karşı Orta Doğu pazarında yerini sağlamlaştıran Rafale, Fransa’nın bölgedeki en önemli jeopolitik araçlarından biri olmaya devam ediyor.

Finansman modeli ve teslimat takvimi

Söz konusu 30 uçaklık dev anlaşmanın finansmanı, Fransa hükümeti tarafından sağlanan %85 oranındaki devlet garantili krediler ve Paris merkezli bankalar konsorsiyumu tarafından destekleniyor. Dassault Aviation, üretim hattındaki yoğunluğa rağmen Mısır’a yönelik takvimi aksatmadan yürütüyor. Kalan uçakların, belirlenen lojistik planlama dahilinde önümüzdeki süreçte kademeli partiler halinde Kahire’ye gönderilmesi ve projenin taahhüt edilen süre içinde tamamlanması hedefleniyor.