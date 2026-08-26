KALKAN Dikey İnsansız Hava Aracı'nın test uçuşları gerçekleştirildi
TCG Anadolu ve TCG Burgazada gemilerinde, KALKAN Dikey İnsansız Hava Aracı (DİHA) sisteminin test uçuşları gerçekleştirildi.
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Milli Savunma Bakanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "BAYKAR Makine A.Ş. tarafından geliştirilen KALKAN Dikey İnsansız Hava Aracı sisteminin deniz platformlarında kullanılmasına ilişkin test faaliyetleri kapsamında, TCG Anadolu ve TCG Burgazada gemilerinde test uçuşları başarıyla icra edildi" ifadelerine yer verildi.