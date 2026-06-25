Kanada, Avustralya’dan 2,5 milyar dolarlık Jindalee ufuk ötesi radar sistemi satın alıyor

Kanada ile Avustralya arasında savunma sanayisi ve stratejik istihbarat paylaşımı alanında tarihi bir dönüm noktası yaşandı. İki ülke hükümetleri arasında imzalanan hükümetler arası anlaşma kapsamında Kanada, Kuzey Kutbu (Arktik) savunma hattını güçlendirmek amacıyla Avustralya'nın en hassas gözetleme sistemlerinden biri olan Jindalee Ufuk Ötesi Radar (JORN) teknolojisini tedarik edeceğini duyurdu. 2,5 milyar Avustralya doları tutarındaki bu dev bütçeli anlaşma, Canberra yönetiminin bugüne kadar tek seferde imzaladığı en yüksek değerli savunma sanayisi ihracatı unvanını kazandı.

Dünyanın eğriliğini aşan erken uyarı teknolojisi

Geleneksel radar sistemlerinin aksine, Avustralya'da geliştirilen JORN teknolojisi yüksek frekanslı elektromanyetik dalgaları iyonosfere çarptırarak yansıtma prensibiyle çalışıyor. Bu çalışma metodu sayesinde sistem, dünyanın yuvarlaklığından kaynaklanan kör noktaları tamamen ortadan kaldırarak ufuk çizgisinin ötesini net bir şekilde tarayabiliyor. 1.000 ila 3.000 kilometre arasındaki bir menzilde yer alan her türlü askeri uçağı, hayalet füzeleri ve deniz üstü unsurları gerçek zamanlı olarak tespit edip izleyebilen sistem, kıtasal savunma mekanizmaları için en kritik erken uyarı çözümlerinden biri kabul ediliyor.

Kanada'nın tedarik edeceği yeni sistemin, ülkenin yaklaşık yüzde 40'lık yüz ölçümünü oluşturan ancak altyapı eksikliği nedeniyle izlenmesi oldukça zor olan stratejik Arktik bölgesine yerleştirileceği bildirildi. Proje, Kuzey Amerika Havacılık ve Uzay Savunma Komutanlığı'nın (NORAD) modernizasyon adımlarının en kritik halkası olarak görülüyor.

Stratejik ortaklık ve istihdam fırsatları

Avustralya hükümeti tarafından yapılan açıklamalarda, anlaşmanın iki ülke arasındaki Five Eyes (Beş Göz) istihbarat ittifakının operasyonel kabiliyetlerini daha üst seviyeye çıkaracağı vurgulandı. Canberra yönetimi, bu dev projenin ana yüklenicisi olan ortaklıklar vasıtasıyla yürütülecek çalışmaların ülke içinde en az 300 yüksek nitelikli teknik istihdamı doğrudan destekleyeceğini ilan etti.

Küresel güvenlik dengelerinin hızla değiştiği bir dönemde Avustralya gibi güvenilir bir ortakla çalışmanın önemine dikkat çekiliyor. Kutup bölgesindeki buzulların erimesiyle birlikte Rusya'nın nükleer denizaltı ve askeri filoları için yeni geçiş yollarının açıldığı gerçeği, bu radar yatırımını daha da anlamlı kılıyor. Kurulacak sistem sayesinde Kuzey Amerika'ya yönelik dış tehditler çok daha uzaktan analiz edilebilecek.