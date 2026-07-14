Kanada beşinci nesil filosunu güçlendiriyor: F-35 jetleri için 564 milyon dolarlık füze anlaşması

Kanada Hava Kuvvetleri’nin uzun menzilli taarruz gücünü tahkim etmeyi amaçlayan bu tedarik süreci, mühimmat teknolojisindeki son gelişmeler dikkate alınarak şekillendirildi. Anlaşma sağlanan yeni seyir füzeleri, gelişmiş hedef tespit sensörleri ve radar görünürlüğünü asgariye indiren geometrik yapısıyla biliniyor. Hem kara hem de deniz yüzeyindeki hedeflere karşı yüksek hassasiyetle çalışabilen bu sistem, batılı müttefiklerin ortak savunma mimarisiyle tam uyumluluk gösteriyor.

Tedarik edilen mühimmatın en büyük operasyonel avantajı, beşinci nesil savaş uçaklarının gövde içi silah bölmesine sığacak boyutlarda tasarlanmış olmasıdır. Bu mühendislik uyumu sayesinde jetler, füzeleri dış kanat askılarında taşımak zorunda kalmıyor. Böylece uçakların sahip olduğu radar gizliliği karakteristikleri ve aerodinamik performansları hiçbir kayba uğramadan korunabiliyor.

Lojistik entegrasyon ve yerel sanayi katkısı

Savunma bütçesinden ayrılan bu dev kaynak, daha önce siparişi verilen 88 adetlik beşinci nesil jet filosunun teslimat ve operasyonel takvimiyle eş zamanlı olarak yürütülüyor. Jetlerin üslere intikal etmeye başlamasıyla birlikte devreye alınacak füzeler, hava kuvvetlerine taktiksel bir esneklik kazandıracak.

Anlaşmanın kurumsal yükümlülükler tarafı ise yerel sanayi yatırımlarını destekleyen bir yapıyı barındırıyor. Üretici firmanın, tedarik süreci boyunca Kanada içindeki havacılık ve denizcilik sektörlerine teknoloji transferi sağlama ve doğrudan sermaye aktarma taahhüdü bulunuyor. Bu durum, askeri harcamaların yerel istihdam ve endüstriyel üretim kapasitesi üzerindeki olumlu ekonomik yansımalarını destekliyor.