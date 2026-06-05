Kanada, F-35 savaş uçağı siparişlerini azaltmayı düşünüyor

Ottawa yönetimi, yaşlanan askeri havacılık filosunu yenileme hedefleri kapsamında küresel savunma pazarında çok konuşulacak bir hamlenin hazırlığını yapıyor. Kanada basınında yer alan askeri kulis bilgilerine göre hükümet, Washington ile yürütülen diplomatik ve ticari ilişkilerdeki dalgalanmaların ardından Amerikan savunma sanayiine olan yapısal bağımlılığı asgari seviyeye indirmek adına radikal bir rota değişikliğini tartışıyor.

Ocak 2023 döneminde 88 adet beşinci nesil F-35 savaş uçağı satın alacağını taahhüt eden Ottawa, halihazırda kesin siparişi verilen ve bütçesi onaylanan 30 uçaklık ilk dilimin ötesine geçmemeyi planlıyor. Bu planlamaya göre envanterdeki ana gövde ihtiyacı, hem maliyet avantajı sunan hem de teknoloji transferine izin veren İsveç yapımı Saab Gripen E/F platformlarından oluşacak karma bir filo modeliyle ikame edilecek.

Ticaret savaşları ve teknolojik egemenlik arayışı stratejiyi değiştirdi

Kanada savunma bürokrasisini bu çok yönlü gözden geçirme sürecine iten ana gerekçelerin başında, Washington ile havacılık ve sanayi sektörlerini hedef alan gümrük vergisi tehditleri ile korumacı ekonomi politikaları yer alıyor. ABD menşeili lojistik tedarik zincirlerine, idame ağlarına ve yazılım ekosistemlerine tamamen entegre olmanın uzun vadede ulusal egemenlik üzerinde oluşturabileceği siyasi baskı riskleri askeri planlamacılar tarafından yakından analiz ediliyor.

Karma filo formülü sayesinde Kanada, ABD'nin tek taraflı ekonomik kararlarına maruz kalma riskini minimize ederken yerli havacılık sanayiinin üretim süreçlerine katılım payını artırmayı hedefliyor. Hükümet yetkilileri, NATO ve Kuzey Amerika Hava Sahası Savunma Komutanlığı kapsamındaki taahhütlerin aksamaması adına hayalet uçak kabiliyetinden tamamen vazgeçmek istemese de taktiksel bağımsızlık için tedarik ortaklarını çeşitlendirmenin gerekli olduğunu düşünüyor.

Avrupa ile genişleyen askeri iş birliği kanalları

Hava kuvvetlerindeki bu yeni yönelimin en somut sinyalleri, yakın zamanda İsveç merkezli savunma çözümleriyle kurulan ortaklıklarda kendisini gösterdi. Kanada hükümeti, toplam değeri 5 milyar Kanada dolarını aşan bir bütçeyle beş veya altı adet GlobalEye havadan erken ihbar ve kontrol uçağının tedariki için üretici firmayla resmi müzakerelere başlandığını duyurmuştu.

Hava sahası gözetleme kabiliyetinde Amerikan sistemlerine olan ihtiyacı azaltacak bu hamlenin ardından, yaklaşık 60 adet Gripen savaş uçağının da listeye dahil edilmesiyle birlikte Avrupa kanadıyla olan sanayi bağılının en yüksek seviyeye ulaşması bekleniyor. İsveç tarafının, uçakların yerel tesislerde montajı ve tescilli kritik kodların paylaşımı konusunda esnek bir teknoloji transfer paketi sunması Kanada pazarındaki şansını artırıyor.

Taktiksel maliyet dengesi ve operasyonel esneklik arayışı

Kanada’nın F-35 alım hacmini yaklaşık 30 adetle sınırlandırıp rotayı hafif avcı uçaklarına çevirmesi, askeri bütçenin yönetimi ve operasyonel sürdürülebilirlik açısından da önemli bir lojistik rahatlama potansiyeli barındırıyor. Beşinci nesil Amerikan jetlerinin yüksek uçuş saat maliyetleri ve karmaşık bakım altyapısı karşısında, daha kısa pistlerden kalkış yapabilen ve zorlu Arktik şartlarında idamesi daha kolay olan platformların karma olarak kullanılması savunma harcamalarında esneklik sağlayacaktır.

Yeni stratejik yol haritasının ikili ilişkilerde ani bir diplomatik krize yol açmaması adına resmi kararın ve nihai sözleşme revizyonlarının duyurulması için Washington'daki siyasi takvimin ve seçim süreçlerinin geride bırakılacağı tahmin ediliyor. Bu kritik hamle, küresel havacılık pazarında tek kutuplu tedarik modelinin yerini, gelişmiş ülkelerde dahi stratejik özerkliği korumayı amaçlayan çok ortaklı savunma mimarilerine bıraktığını gösteren en net örneklerden biri olmaya aday görünüyor.