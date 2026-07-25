Kanada, GCAP’a gözlemci ülke olarak katıldı

İngiltere Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kanada’nın Global Combat Air Programme’a (GCAP) gözlemci ülke statüsüyle katıldığı duyuruldu. Böylece Kanada, İngiltere, İtalya ve Japonya’nın ortak yürüttüğü altıncı nesil savaş uçağı geliştirme programına dahil olan ilk gözlemci ülke oldu.

GCAP, 2035 yılına kadar hizmete girmesi planlanan yeni nesil savaş uçağı geliştirme projesi olarak öne çıkıyor. Program, ileri seviye yapay zeka entegrasyonu, gelişmiş sensör sistemleri ve yüksek manevra kabiliyetiyle geleceğin hava muharebe konseptini şekillendirmeyi hedefliyor.

Kanada’nın stratejik kazanımları

Kanada’nın gözlemci statüsü, karar alma süreçlerine doğrudan katılım sağlamasa da, ülkeye teknoloji geliştirme, endüstriyel iş birliği ve uzun vadeli teslimat planlarına erişim imkanı sunuyor. Bu adım, Kanada’nın NATO ve Five Eyes ittifakı içindeki bağlarını güçlendirirken, savunma sanayide ABD’ye olan bağımlılığını azaltma stratejisinin de bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Programın genişlemesi, GCAP’ın uluslararası iş birliği boyutunu artırırken, Kanada’nın savunma endüstrisine yeni fırsatlar yaratması bekleniyor. Önümüzdeki dönemde Kanada’nın gözlemci statüsünden daha aktif bir rol üstlenip üstlenmeyeceği ise merak konusu.