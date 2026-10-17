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Kanada'da TerMIT üretimi başlıyor: Hedef Ukrayna ve NATO

Ukraynalı TENCORE ile Kanadalı Dominion Dynamics, insansız kara araçları için üretim ortaklığına gitti. Anlaşmaya göre Ukrayna sahasında kendini kanıtlayan TerMIT araçları, Kanada'da üretilerek hem Ukrayna Ordusu’na hem de NATO müttefiklerine sunulacak.

MERVE KORNİK
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Kanada'da TerMIT üretimi başlıyor: Hedef Ukrayna ve NATO
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Savunma sanayide Kanada-Ukrayna hattında yeni bir ortaklık kuruldu.

Ukrayna merkezli TENCORE ile Ottawa merkezli Dominion Dynamics, TerMIT insansız kara araçlarının Kanada'daki üretimi için mutabakat metni imzaladı.

Anlaşma, 13 Ekim'de Washington'da düzenlenen AUSA 2026 savunma fuarında tarafların bir araya gelmesiyle resmileşti.

2027'de banttan inecek

Plan kapsamında TENCORE'un geliştirdiği TerMIT platformunun Kanada tesislerinde üretime alınması hedefleniyor. İlk araçların 2027 yılında banttan inmesi öngörülüyor.

Üretim sürecinde teknoloji transferini TENCORE ekibi üstlenecek. Ukraynalı mühendisler, Kanadalı teknisyenlere yönelik eğitimleri de sahada yönetecek.

Kanada'dan AuraNet takviyesi

Ortaklığın sadece üretimle sınırlı kalmayacağı belirtildi. Kanadalı şirketin geliştirdiği AuraNet isimli otonomi sistemi, araçların üzerine entegre edilecek.

Bu sistemle araçların farklı operasyonel ortamlarda otonom komuta kontrol kabiliyeti kazanması amaçlanıyor.

TENCORE, 2024 yılından bu yana Ukrayna Ordusu’na 5 binden fazla TerMIT aracı teslim etmişti. Yeni ortaklıkla birlikte hem cephedeki ihtiyaçların karşılanması hem de Kanada'da yüksek nitelikli istihdam oluşturulması hedefleniyor.

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