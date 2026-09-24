Kanada'dan Kuzey Atlantik'te dev hamle: JEF askeri gücüne resmi başvuru yapıldı

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Kuzey Atlantik'te dengeleri değiştirecek hamle Kanada'dan geldi. Kanada Başbakanı Mark Carney'nin ofisi, 16 Eylül'de yaptığı açıklamada Kanada'nın İngiltere liderliğindeki Joint Expeditionary Force (JEF) askeri koalisyonuna katılmak için resmi başvuruda bulunduğunu duyurdu. Açıklama, Carney'nin Brüksel temaslarının ardından Londra'ya yaptığı ziyaret sırasında geldi.

Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada, "Başbakan Carney, Kanada'nın Joint Expeditionary Force'a resmen katılmak için başvurduğunu duyurdu ve bu önemli girişimde Kanada'nın yer almasına verdiği destek için İngiltere'ye teşekkür etti" ifadeleri kullanıldı.

Kanada neden 10 yıl sonra geri döndü?

JEF aslında Kanada'yı ilk olarak 2015 yılında davet etmişti ancak o dönemde Ottawa acil bir tehdit görmediği için teklifi geri çevirmişti.

Arktik ve Kuzey Atlantik'te güvenlik endişelerinin artması ve jeopolitik dengelerin değişmesi bu kararı değiştirdi. JEF'in sorumlu olduğu alanlar Kanada'nın da komşusu olduğu bölgeleri kapsıyor, bu da coğrafi olarak katılımı mantıklı hale getiriyor.

ABD ile ticaret savaşı rotayı değiştirdi

Ottawa'nın bu hamlesinin arkasında ABD ile yaşanan gerilim yatıyor. Kanada, ABD'ye bağımlılığını azaltmak için savunma bağlarını çeşitlendirmek istiyor.

Kanada, ihracatının yüzde 70'ini ABD'ye yapıyor ve iki ülke arasındaki karşılıklı gümrük vergileri sonrası transatlantik bir açılım başlattı. Başbakan Carney'nin savunma planı kapsamında askeri harcamaların önümüzdeki 5 yılda 40 milyar Kanada dolarından 60 milyar Kanada dolarının üzerine çıkarılması hedefleniyor.

Bu adım aynı zamanda Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in Kanada'ya AB'nin ilk ortak üyesi olma teklifini getirmesiyle de aynı döneme denk geldi.