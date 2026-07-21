Kanada'dan savunmada yerli üretim hamlesi: 190 yeni zırhlı araç alınacak

Kanada, hafif zırhlı araç filosunun kapasitesini 360'tan 550 seviyesine çıkaracak stratejik bir tedarik programını başlattı. General Dynamics Land Systems-Canada ile imzalanan 1,4 milyar ABD doları değerindeki bu anlaşma, ülkenin yeni savunma sanayi vizyonunun ilk somut adımı olurken, mühendislikten ambulansa kadar birçok alanda harekat kabiliyetini ikiye katlayacak.

Kanada’nın yeni savunma sanayi stratejisi

Kanada hükümeti, askeri tedarik süreçlerinde dışa bağımlılığı azaltmak ve ülke içindeki üretim ekosistemini canlandırmak adına yeni Savunma Sanayii Stratejisini devreye soktu. Bu kapsamda imzalanan dev sözleşmeyle birlikte ana üretici firma, Kanada'nın savunma alanındaki ilk resmi ‘Stratejik Ortağı’ ilan edildi. Tamamen yerli imkanlar ve mühendislik gücüyle hayata geçirilecek olan bu proje, ülke genelindeki 600'den fazla yan sanayii üreticisini ve tedarikçiyi tek bir çatı altında birleştirerek istihdama da büyük bir katkı sunacak.

Kanada’nın yeni nesil zırhlı araç hamlesi

LAV altı nokta sıfır platform mimarisi üzerinden şekillendirilecek olan yeni zırhlı muharebe destek araçları; seyyar komuta kontrol merkezleri, elektronik harp sistemleri, muharebe ambulansları ve istihkam kurtarma gibi çok kritik görev varyantlarında üretilecek. Bu hamle sayesinde Kanada Ordusu, onlarca yıldır envanterde bulunan ve teknolojik ömrünü tamamlayan paletli M113 ile Bison tipi araçları tamamen emekliye ayıracak. Öte yandan anlaşma kapsamında, Kanada Ordusu için üretilecek 190 araca ek olarak, Ukrayna ordusuna hibe edilmek üzere 35 adet daha zırhlı aracın aynı üretim hattında eş zamanlı olarak imal edileceği açıklandı.