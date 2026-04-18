Kanada'nın 1,4 milyar dolarlık mühimmat hamlesi: İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük kapasite!

Kanada’nın ‘Savunma Sanayi Dayanıklılık Programı’ çatısı altında projelendirilen bu tarihi yatırım, ülkenin mühimmat üretim kabiliyetini İkinci Dünya Savaşı dönemindeki rekor seviyelerin de üzerine çıkarmayı amaçlayan bir vizyonu temsil ediyor. Özellikle Ukrayna sahasındaki yoğun çatışmaların ardından dünya genelinde 155 mm mermi stoklarının tehlikeli boyutlarda azalması, Ottawa yönetimini sadece tedarikçi değil, aynı zamanda mühimmatın ham madde aşamasından nihai dolum sürecine kadar her adımı kendi topraklarında kontrol eden bir üretim ekosistemi kurmaya sevk etti. Bu kapsamlı proje sayesinde Kanada, NATO standartlarındaki mermi tedarik zincirini güvence altına alırken, hem ulusal güvenliğini tahkim etmeyi hem de müttefiklerine sağladığı askeri desteği kesintisiz ve sürdürülebilir bir zemine oturtmayı planlıyor.

Ontario ve Quebec’te kurulacak tam entegre üretim üsleri

Stratejik yatırımın saha uygulaması, Kanada'nın savunma sanayii devleri General Dynamics ve IMT Precision ortaklığıyla üç farklı bölgede inşa edilecek ve modernize edilecek dört ana tesis üzerinden yürütülüyor. Ontario eyaletinin Ingersoll bölgesinde ayrılan 305 milyon dolarlık fon ile mermi gövdelerinin üretimine odaklanılırken, eş zamanlı olarak Quebec eyaletindeki Valleyfield ve Le Gardeur bölgelerinde mühimmatın kalbi sayılan en kritik kimyasal bileşenlerin üretimi gerçekleştirilecek. Özellikle küresel savunma pazarında temini en güç maddelerden biri haline gelen nitroselüloz üretimi için 355 milyon dolardan fazla kaynak ayrılması, Kanada'nın küresel tedarik zincirindeki darboğazları aşarak tam bağımsız bir üretim hattına kavuşmasını sağlayacak.

NATO taahhütleri ve ekonomik büyüme perspektifi

Bu devasa savunma hamlesi, askeri bir kapasite artışının ötesinde, Kanada ekonomisi ve ülkenin uluslararası yükümlülükleri açısından da çok katmanlı bir anlam taşıyor. Yeni tesislerin inşasından işletilmesine kadar olan süreçte binlerce yüksek nitelikli istihdam yaratılması öngörülürken, yerel sanayinin de bu büyük bütçeden pay alarak teknolojik bir dönüşüm yaşaması hedefleniyor. Ottawa yönetimi, bu projeyle birlikte savunma harcamalarını GSYH’nin %2’sine çıkarma yönündeki NATO taahhüdüne bir adım daha yaklaşırken, 2029 yılına kadar tam kapasiteye ulaşması planlanan tesislerin küresel mühimmat arz güvenliğinde Kanada’yı merkez oyuncu konumuna getirmesi bekleniyor.