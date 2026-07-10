Kanada’nın dev denizaltı ihalesi sonuçlandı: Alman teknolojisi Arktik’e hakim mi oluyor?

Kuzey Atlantik, Pasifik ve Arktik gibi dünyanın en zorlu su yollarında egemenlik alanını genişletmek isteyen Kanada, uzun süredir merakla beklenen denizaltı tercihini nihayet ilan etti. Yapılan değerlendirmelerin ardından, gelişmiş hidrojen yakıt hücresi ve havadan bağımsız tahrik sistemlerine sahip olan Alman zırhlı platform mimarisi en güvenilir çözüm olarak seçildi. Bu karar, Kanada'nın sadece mevcut eskiyen filosunu yenilemekle kalmayıp, aynı zamanda müttefikleriyle olan operasyonel uyumluluğunu da en üst seviyeye çıkarma isteğini gösteriyor.

Kutup sularında gizlilik ve dayanıklılık yarışı

Yeni nesil denizaltı filosunun Kanada envanterine katılması, ülkenin Arktik bölgesindeki caydırıcılık doktrinini kökten değiştirecektir. Seçilen Alman denizaltı tasarımı, su altında haftalarca tamamen sessizce kalabilme ve buz tabakasının altında uzun süre görev yapabilme yeteneğiyle öne çıkıyor. Rusya ve Çin'in kutup çizgisindeki askeri hareketliliğini artırdığı bir dönemde atılan bu somut adım, Kanada'nın kendi kıta sahanlığını ve egemenlik haklarını koruma konusundaki kararlılığını müttefiklerine ve rakiplerine ilan ediyor.

Küresel savunma pazarında dev ortaklık

Yüz milyar Kanada dolarını aşması beklenen bu devasa program, askeri kazanımların yanı sıra iki ülke arasında kalıcı bir sanayi köprüsü kuruyor. Anlaşma uyarınca, üretim sürecinin belirli aşamaları ve uzun vadeli bakım-onarım operasyonları Kanada'daki yerel tersaneler ve yerli iş gücüyle yürütülecektir. Bu devasa teknoloji transferi, Kanada denizcilik sektörüne büyük bir üretim kapasitesi kazandırırken, ülkeyi önümüzdeki yarım asır boyunca küresel deniz savunma ekosisteminin en stratejik aktörlerinden biri haline getirecektir.