Kanada'nın ilk F-35'i gökyüzüyle buluştu

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Kanada Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin yeni nesil savaş uçağı programında önemli bir aşama geride kaldı. Kanada için üretilen ilk F-35A Lightning II, ilk uçuşunu başarıyla tamamladı.

AR-1 üretim numarasını taşıyan uçak, 23 Eylül'de ABD'nin Teksas eyaletindeki Fort Worth tesislerinden havalandı.

Fort Worth'ten havalandı

Lockheed Martin'in Fort Worth'teki üretim tesislerinden kalkan uçağın ilk uçuşunun öğle saatlerinde gerçekleştiği bildirildi. Uçuş sırasında güvenlik amacıyla bir F-35C'nin eşlik ettiği aktarıldı.

Kanada için büyük önem taşıyan uçuşun herhangi bir resmi tören olmadan gerçekleştirildiği kaydedildi.

Adı CF-35A olacak

Kanada'nın Kraliyet Hava Kuvvetleri envanterine girecek olan uçağın, hizmete girdiğinde CF-35A olarak adlandırılacağı belirtildi. Bu adlandırmanın, Kanada'nın yeni nesil uçak tanımlama formatına geçişinden bu yana ilk kez iki haneli bir tanımlama olacağı ifade edildi.

Söz konusu uçağın, Kanada'nın eskiyen CF-188 Hornet filosunun yerini alacak 88 uçaklık programın ilk uçağı olduğu aktarıldı.

Yeni nesil uçağın, Kanada'ya özellikle Kuzey Kutbu, NORAD ve NATO görevlerinde önemli bir kabiliyet kazandıracağı bildirildi.