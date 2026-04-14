Kanada’nın River sınıfı muhriplerinde kritik revizyon: Stabilite ve ateş gücü yeniden tanımlandı

Kanada Kraliyet Donanması’nın gelecek vizyonunu temsil eden River sınıfı muhrip (RCD) projesinde, mühendislik aşamasının en kritik virajı dönüldü. Tip 26 referans tasarımı üzerinde gerçekleştirilen son güncellemeler, geminin sadece silüetini değiştirmekle kalmıyor; platformun denizcilik kabiliyetini, sensör füzyonunu ve vuruş gücünü yeni nesil tehdit konseptine göre optimize ediyor. Sergilenen son ölçekli modelde göze çarpan en büyük değişim, üst yapı ağırlığının stabilize edilmesi ve müttefik donanmalarla tak-çalıştır seviyesinde lojistik uyumun hedeflenmesi oldu.

Muharip gemi tasarımında en büyük risk olan üst yapı ağırlık artışı, River sınıfında gelişmiş kompozit yapıların ve anten entegrasyon sistemlerinin optimize edilmesiyle çözüldü. Geminin denizcilik performansını (sea-keeping) doğrudan etkileyen bu dokunuş, özellikle ağır deniz koşullarında platformun stabil kalmasını sağlayarak sensörlerin ve silah sistemlerinin hassasiyet kaybını minimize ediyor. Gövde hatlarındaki rafine edilme, akustik imzanın düşürülmesine katkı sağlarken, geminin hidrodinamik direnci azaltılarak yakıt verimliliği ve operasyonel menzil artırıldı.

Sensör ve silah sistemlerinde lojistik ortaklık hamlesi

Tasarımda yapılan en radikal değişikliklerden biri, İtalyan menşeli ana ve yardımcı bataryaların yerine ABD ve Birleşik Krallık envanterinde standartlaşmış sistemlere geçilmesi oldu. Başlangıçtaki Leonardo 127mm Vulcano planı rafa kaldırılarak, yerine yüksek atış hızı ve mühimmat çeşitliliğiyle bilinen BAE Systems üretimi 127mm Mk 45 Mod 4 ana batarya entegre edildi. Bu değişim, sadece bir silah tercihi değil; lojistik tedarik zincirinde ABD Donanması (USN) ile tam uyumlu mühimmat kullanımı anlamına geliyor. Yakın hava savunma katmanında ise MSI-DS Mk 38 Mod 4b topları, asimetrik tehditlere ve drone sürülerini karşı daha yüksek durumsal farkındalık sunacak şekilde platforma yerleştirildi.

AN/SPY-7 ve Aegis entegrasyonunda yeni mimari

Geminin Gözü konumundaki AN/SPY-7(V)3 AESA radarı için ana direk mimarisi tamamen güncellendi. Yeni tasarım, radar panellerinin görüş açılarını (FOV) maksimuma çıkarırken, elektromanyetik parazitleri (EMI) en aza indirecek şekilde yapılandırıldı. Hangar üzerine eklenen 24 hücreli RIM-116 Rolling Airframe Missile (RAM) sistemiyle geminin nokta savunma kabiliyeti katmanlandırılırken, mevcut Mk 41 dikey atım sistemleri (VLS) ile Aegis Savaş Sistemi arasındaki yazılımsal entegrasyon daha derin bir mimariye kavuşturuldu. Bu teknolojik yükseltme, gemiyi sadece bir savunma platformu olmaktan çıkarıp, çok alanlı muharebe (Multi-Domain Operations) ağının merkezi bir düğümü haline getiriyor.