Kanada’nın tanksavar hamlesi savunmada dışa bağımlılığı bitirebilir mi?

Ukrayna ve Gazze gibi küresel sıcak çatışma bölgelerinde mühimmat tüketiminin tarihi seviyelere ulaşması, Batılı müttefikleri savunma stratejilerini kökten revize etmeye zorluyor. Kanada Silahlı Kuvvetleri'nin envanterindeki omuzdan ateşlemeli hafif tanksavar ihtiyacını yabancı tedarikçilerin insafına bırakmak istemeyen Ottawa, üretim hattını doğrudan ülke içine taşımayı seçti. Anlaşmanın mali boyutu ve kesin teslimat takvimi kurumsal gizlilik nedeniyle tam olarak açıklanmasa da projenin ulusal güvenlik stratejisindeki yeri net bir şekilde görülüyor. Hükümet bu yatırımla, müttefiklerin karşı karşıya kaldığı lojistik darboğazlardan etkilenmeden kendi ordusunu kesintisiz şekilde donatabilmeyi amaçlıyor.

Omuzdan ateşlenen operasyonel güç tamamen yerlileşiyor

Uluslararası askeri havacılık ve uzay projelerindeki karmaşık montaj kabiliyetleriyle tanınan Magellan Aerospace, bu sözleşmeyle birlikte ilk kez hafif zırhlı araçları delme gücüne sahip bu ikonik silah sisteminin yerli tedarikçisi konumuna yükseliyor. Yaklaşık 4 kilogram ağırlığı, 66 milimetrelik kalibresi ve kompakt yapısıyla bilinen tanksavar sistemi, modern yakın muharebe sahalarının en etkili piyade silahları arasında yer alıyor. Tek kullanımlık ve fırlat-at mantığıyla çalışan bu sistem, askerin sahada ekstra ağırlık taşımadan hareket kabiliyetini korumasına imkan tanırken, Magellan'ın tesisi de roket motoru ve harp başlığı bileşenlerinin hassas döküm süreçlerini tamamen üstlenecek. Fabrikadan çıkacak her bir ünitenin doğrudan cephe hattındaki piyadenin tanksavar savunma yeteneğini tahkim etmesi planlanırken, bu büyük ölçekli imalat operasyonu şirketin sivil havacılık dışındaki savunma portföyünü de ilk kez bu denli genişletiyor. Üretim sürecinin tamamen ülke sınırları içine çekilmesi, sadece Kanada ordusuna güvenilir bir kaynak sağlamakla kalmayacak; aynı zamanda sanayide yüksek değerli istihdamı koruyarak ulusal mühendislik birikimini de doğrudan tahkim edecek.

Kuzey Amerika ve NATO ittifakına lojistik güvence sağlanıyor

Bu stratejik üretim kararının arkasındaki asıl vizyon, sınırların ötesindeki savunma dengeleriyle doğrudan örtüşüyor. Kanada’nın kendi topraklarında egemen bir üretim kapasitesi yaratması, Kuzey Amerika genelindeki savunma sanayisi direncini artırırken NATO'nun tedarik güvenliğine de doğrudan katkı sunuyor. Silahlı kuvvetlerin operasyonel kabiliyetini sürekli canlı tutmayı hedefleyen bu uzun vadeli ortaklık, modern savunma ekosistemlerinin artık sadece yabancı alımlarla sürdürülemeyeceğini, yerli üretimin bir lüks değil ulusal hayatta kalma meselesi olduğunu açıkça kanıtlıyor.