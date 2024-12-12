Katar, Eurofighter Typhoon savaş uçağı talep etti

Katar, 12 adet ek Eurofighter Typhoon savaş uçağı siparişi hazırlığını duyurarak askeri havacılık kapasitesini güçlendirmeye yönelik olarak yeni bir adım attı. Birleşik Krallık ile savunma alanındaki bağlarını güçlendirmeye yönelik olan bu talep, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani’nin Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer’i ziyareti sonrasında açıklandı.

Katar tarafından yayımlanan ortak açıklamada, Katar Emirliği Hava Kuvvetleri ile Birleşik Krallık Kraliyet Hava Kuvvetleri arasındaki mevcut ortaklığın 2030 yılının sonrasına kadar uzatılması konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi. Yapılan açıklamada, Katar ve Birleşik Krallık pilotların her iki ülkede eğitim, tatbikatlar ve mezuniyet süreçleriyle yeteneklerini geliştirmeye devam etmelerini sağlayacağı ifade edildi. Ayrıca, bu iş birliğini desteklemek amacıyla Katar’ın ek 12 adet Eurofighter Typhoon uçağı satın alacağı bilgisi de paylaşıldı. Army Recognition tarafından yapılan habere göre yaklaşık 2.8 milyar Sterlin değerindeki sözleşme, BAE Systems’ın Samlesbury ve Warton’daki üretim tesislerine fayda sağlayarak bu önemli tesislerde operasyonların devamlılığını garanti altına alacak. Bu yeni sipariş, Katar’ın 2017 yılında 5.6 milyar Euro ile satın aldığı 24 adet Typhoon savaş uçağına ek olarak geliyor ve Fransız Rafale ve Amerikan F-15QA uçaklarını içeren çeşitli filosunu daha da genişletmesine olanak tanıyor.

Financial Times tarafından yapılan habere göre ise son haftalarda sendikalar, yeni siparişlerin olmaması durumunda Typhoon uçaklarının montaj hattındaki süreçlerinin sona erme ihtimaline ilişkin endişelerini dile getirmişti. Typhoon uçakları; BAE, Airbus ve Leonardo’dan oluşan bir konsorsiyum tarafından üretilirken ana yüklenici sorumluluğu müşteri bazında bu şirketler arasında değişiyor. Birleşik Krallık, Katar, Türkiye ve Suudi Arabistan ile ilgili kampanyalarda Eurofighter ihracat lideri konumunda olsa da henüz yeni bir sipariş alınmadı. Ancak Katar’dan gelecek yeni bir siparişin, tesis için bir yıl daha iş yükü sağlayabileceği ifade ediliyor.