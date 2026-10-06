Kazakistan'ın A400M tedarik programı tamamlanıyor mu?

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Kazakistan Hava Kuvvetleri, program kapsamındaki ilk A400M'i 2024 yılında envanterine katmıştı. İkinci uçağın teslim edilmesiyle filodaki A400M sayısı ikiye çıkacak.

Tedarik takvimi

Kazakistan Savunma Bakanlığı ile Airbus arasında 2021 yılında iki adet A400M için sözleşme imzalanmıştı. İlk uçak 2024'te teslim edildi. Airbus, ikinci uçağın teslimatına yönelik hazırlıkların sürdüğünü bildirdi. Şirket teslimat için kesin tarih açıklamadı.

İkinci teslimatın ardından Kazakistan'ın A400M tedarik süreci sözleşme kapsamında tamamlanmış olacak.

A400M'nin görev profili

Airbus A400M, stratejik ve taktik nakliye görevleri için tasarlandı. Platform, dört adet Europrop International TP400-D6 turboprop motorla donatıldı. Her bir motor yaklaşık 11 bin shp güç üretiyor.

Uçak 37 tona kadar faydalı yük taşıyabiliyor ve 340 metreküp kargo hacmi sunuyor. Kısa ve hazırlıksız pistlere iniş kalkış yapabilmesi, farklı coğrafyalarda görev yapmasına olanak sağlıyor.

Teknik özellikler

A400M azami 802 kilometre saat hıza ve 12 bin 200 metre operasyon irtifasına ulaşabiliyor. Menzil performansı taşınan yüke göre değişiyor.

Uçak 20 ton yükle yaklaşık 6 bin 300 kilometre, 30 ton yükle 4 bin 450 kilometre ve azami 37 ton yükle 3 bin 300 kilometre menzile sahip. Platform personel, araç, helikopter ve insani yardım malzemesi gibi farklı yük konfigürasyonlarında görev yapabiliyor.