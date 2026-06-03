KF-21 projesindeki başarı Güney Kore’yi harekete geçirdi: F-5 savaş uçakları erken emekli ediliyor

Uzak Doğu’nun en büyük askeri güçlerinden Güney Kore, hava savunma doktrininde yerli teknolojilere dayalı köklü bir modernizasyon hamlesi başlatıyor. Seul yönetiminin savunma sanayide kendi kendine yetebilme vizyonunun en somut örneği olan KF-21 Boramae projesindeki ilerlemeler, envanter planlamalarının sil baştan revize edilmesini sağladı. Seri üretim aşamasına geçiş takviminin beklenenden daha sorunsuz ilerlemesi, gökyüzünde on yıllardır hizmet veren F-5 filolarının görev sürelerinin kısaltılmasında ana etken oldu. Güvenlik kaynakları, bu radikal adımın hava kuvvetlerinin operasyonel kabiliyetini artırırken bakım ve idame maliyetlerinde de milyarlarca wonluk tasarruf sağlayacağını vurguluyor.

Mühendislik başarısı havacılık takvimini hızlandırdı

Milli imkanlarla geliştirilen yeni nesil uçağın uçuş testlerinde sergilediği yüksek aerodinamik performans ve aviyonik sistem entegrasyonundaki kararlılık, askeri karar alıcıların elini güçlendiriyor. Eski platformların operasyonel risklerini ve yedek parça tedarikinde yaşanan yapısal zorlukları bütünüyle ortadan kaldırmayı amaçlayan bu erken emeklilik kararı, yeni jetlerin filolara dahil edilme sürecini daha da kritik hale getiriyor. Fabrika üretim hatlarındaki montaj hızının artırılmasıyla birlikte, envanterden çıkacak uçakların oluşturacağı geçici kapasite açığının, yeni nesil dijital savaş platformlarının teslimat süreçleriyle eş zamanlı olarak kapatılması hedefleniyor.

Bölgesel güç dengesinde yeni nesil dönüşüm

Hava kuvvetleri bünyesinde gerçekleştirilen bu yapısal yenilenme, bölgedeki jeopolitik caydırıcılık unsurları açısından da yeni bir stratejik kulvar açıyor. Akıllı kokpit teknolojileri, düşük görünürlük kabiliyetleri ve gelişmiş radar sistemleriyle donatılan yerli jetler, eski nesil gövdelere kıyasla muharebe sahasında çok daha geniş bir operasyonel esneklik sunuyor. Dijital dönüşümün askeri havacılıkta bütünüyle hissedildiği bu modernizasyon süreci, ülkenin sadece kendi sınırlarını korumakla kalmayıp küresel savunma pazarındaki ihracat potansiyelini de pekiştirecek en önemli askeri dayanak olarak masada yer alıyor.