Kırgızistan sınırına Türk SİHA'ları konuşlandı

Kırgızistan, Türkiye'den Aksungur ve Akıncı silahlı insansız hava araçlarını teslim aldı. Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, yeni silahların ülke güvenliğine büyük katkı sağlayacağını belirtti ve askeri personelin bu teknolojiyi etkili bir şekilde kullanacağına olan güvenini dile getirdi.

Caparov, insansız hava araçlarının satın alınmasını devlet bütçesinden karşıladıklarını belirterek, modern ve yüksek teknolojiye sahip insansız hava araçlarının ülke güvenliğinin sağlanmasına büyük katkı sağlayacağını vurguladı.

Caparov, teslim törenine katılan Baykar Genel Müdürü Bayraktar'a ülkesinin Dank Devlet Ödülü'nü takdim etti.

Kırgızistan daha önce de Bayraktar TB2 SİHA'lar satın almıştı. Ve SİHA'ları kullanacak personelin Türkiye'de eğitim aldığı bildirilmişti.